Xavier Siméon stoppe sa carrière de pilote professionnel

A 33 ans, le pilote moto belge a décidé, pour des raisons personnelles, d'arrêter sa carrière de pilote professionnel. Il se consacrera désormais à d'autres activités, notamment de coaching dans l'Académie belge de moto (BMA) basée à Mettet, et d'accompagnement de jeunes espoirs, parmi lesquels Barry Baltus, notre représentant en Moto 2. Il développera également le commerce de détail qu'il a ouvert à Andorre il y a quelques années.



Après une période de mûre réflexion et de remise en question pendant l'été, Xavier Siméon a pris la décision de ne pas poursuivre sa carrière de pilote. Xavier Siméon explique sa décision.

"Aujourd'hui, j'ai atteint le sommet de ma carrière avec un titre de Champion du monde d'endurance", explique Xavier. "J'ai réalisé à quel point j'ai été chanceux de vivre ma passion pleinement, mais aujourd'hui, mon futur est ailleurs. J'ai accompli ce que je devais accomplir et, cet été, j'ai réalisé combien il me restait de choses à faire dans d'autres domaines. Il faut savoir tirer sa révérence au bon moment, et le mien est arrivé. Je souhaite désormais transmettre ma passion et toute mon expérience aux jeunes talents belges qui veulent percer"

"Je pense bien sûr à Barry Baltus en Moto 2 mais aussi aux jeunes qui doivent encore faire leurs armes (comme Lorenz Luciano), et les élèves de l'ASBL Belgian Motorcycle Academy", poursuit-il. "Je tiens à remercier mes parents qui m'ont soutenu à tous les moments de ma carrière, Francis Bata qui m'a lancé, Freddy Tacheny qui m'a aidé à devenir qui je suis, mes partenaires et sponsors qui ont cru en moi tout au long de ma carrière, mes nombreux fans qui m'ont porté contre vents et marées, et toutes les personnes qui m'ont entourées dans mon parcours de pilote. Je ne dis pas adieu à la moto, elle fera toujours partie de ma vie, mais différemment."



Le futur de Xavier Siméon se poursuivra en pleine collaboration avec ZELOS, la structure de management qui s'occupe de lui depuis 2012.



"Xavier a été l'un des moteurs de ZELOS depuis plus de 10 ans, et à titre personnel, je le soutiens depuis bientôt 20 ans", poursuit Freddy Tacheny, CEO de Zélos. "Il était donc naturel qu'après mûre réflexion ensemble, aboutissant à sa décision personnelle, il poursuive son chemin avec nous. ZELOS est donc fier de compter sur l'expérience et le dynamisme de Xavier pour faire avancer et aboutir nos nombreux projets dans la moto".





PALMARES XAVIER SIMEON



2022: 24 Heures Moto (Le Mans) winner, 24H SPA EWC Motos - 4th



2021: World Endurance Champion



2019-2020: World Endurance Championship



2019: MotoE World Cup - 5th



2018: MotoGP World Championship - 27th



2017: Moto2 World Championship – 23rd



2016: Moto2 World Championship – 17th



2015: Moto2 World Championship – 7th



2014: Moto2 World Championship – 14th



2013: Moto2 World Championship – 12th



2012: Moto2 World Championship – 21st



2011: Moto2 World Championship – 26th



2010: Moto2 World Championship – 30th



2009: FIM Superstock 1000 Cup champion



2006: European Superstock 600 champion