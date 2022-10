Des 24 Heures 2CV bientôt sans… 2CV  à Spa-Francorchamps ?

Une fois de plus, les “dodoches” de course seront minoritaires face aux Citroën C1.

Il s’agit d’une des courses phares du patrimoine du sport auto belge. Pourtant, elle a du mal à garder l’esprit de ses débuts.

Les 24 heures 2CV de Spa-Francorchamps sont l’archétype de la course amateur à l’état pur dans notre Royaume, où des novices comme des valeurs sûres de la compétition font danser des “dodoches” en tous genres (on va de la 2CV classique au véritable proto en passant par le spider Burton), le tout pour un tarif encore accessible pour le commun des mortels. Pour 3 000 € voire moins, on peut partager le volant d’une machine performante aux côtés de trois autres pilotes. Bien loin des 10 000€ que certains teams de Fun Cup osent réclamer pour disputer les 25H, autre discipline soi-disant d’accès au sport auto.

Mais depuis cinq ans, les 2CV et Dyane partagent la piste avec des Citroën C1. Des puces moins chères à faire courir, mais aussi moins performantes que la plupart des deuches de pointe animées par des mécaniques de moto BMW. Si l’idée est séduisante, les puristes regrettent que les citadines sont plus que jamais majoritaires face à leurs aînées. Ce week-end, il y aura environ 60 C1 en piste… contre une quarantaine de 2CV. C’est un peu l’âme des 24H 2CV qui s’estompe.

Comme c’était déjà le cas il y a un an, un appel est lancé aux organisateurs pour qu’ils retirent leurs œillères et cessent de ne jurer que par cette “pompe à fric” qu’est la C1 : il est grand temps de sauver la 2CV, la rendre à nouveau attractive auprès des pilotes et des teams prospects pour éviter de la voir disparaître d’ici quelques années. À se demander si la mise à mort à petit feu de la 2CV de compèt n’est pas ourdie par certains.

Là où l’âme persiste, c’est dans l’ambiance avec une unité entre les teams et les fans, sans oublier la magnifique parade d’avant-course. Avec l’été indien, n’hésitez donc pas à passer par Spa pour voir ce spectacle unique.