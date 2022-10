Mais comment a -t-il osé et... réussi?

Non, il ne s'agit pas d'un jeu vidéo... Un dépassement complètement fou en NASCAR!

Vous ne connaissez pas Ross Chastain? Normal si vous n'êtes pas un amateur de sports moteurs et plus particulièrement de NASCAR. Mais sachez que le pilote vient de réaliser le dépassement de l'année! Un dépassement digne des jeux vidéos.

Alors qu'on abordait ce week-end le dernier tour de course sur le circuit de Martinsville, le pilote américain n'était pas suffisamment bien placé pour se qualifier pour la finale de la Nascar Cup qui aura lieu la semaine prochaine. Il a alors joué le tout pour le tout en tentant un dépassement encore jamais vu dans le monde NASCAR.

Le pilote, à toute allure, a en effet décidé de s'appuyer sur le mur, côté extérieur de la piste, pour surprendre tous ses adversaires. Une technique folle, qu'on ne pensait réalisable que dans les jeux vidéos, mais qui a permis au final à l'Américain de gagner cinq places au classement final, passant de la 10e à la 5e place. Grâce à cette folie, il se qualifie ainsi pour la grande finale de la semaine prochaine!

"Je me suis dit 'pourquoi pas?' C'est une devise que des copains et moi avons à la maison. Nous vivons avec cette devise, 'pourquoi pas?' Je ne savais pas comment ça allait se passer. Je ne savais pas si les lois de la physique allaient permettre de passer le virage, mais ça a marché. Je suis content que ça ait marché", a commenté l'Américain, tout heureux, à la fin de la course.