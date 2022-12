Nicolas Hamilton est atteint de paralysie cérébrale, ce qui limite ses aptitudes physiques. Mais ce n’est pas pour autant qu’il se laisse abattre puisqu’il est également pilote. Il conduit une voiture adaptée en British Touring Car Championship.

Désireux de conduire une F1, il a demandé à son frère de pouvoir essayer le simulateur de F1 de Mercedes. Lewis a alors mis tout en place pour que cela soit possible. Et ce lundi, il a permis à son frère de réaliser son rêve.

Et il a partagé cette expérience sur Instagram. “Passer du temps dans un simulateur de F1 est rare. Et quelque chose qui n’est pas accessible à quelqu’un comme mon frère. Pour que cela soit possible, il a fallu procéder à quelques ajustements au niveau du siège, du volant et des pédales. Il y a passé toute la journée et est la première personne handicapée à le faire. Il a toujours été un combattant. C’est un grand honneur de le voir vivre ce moment. Le sourire que vous voyez ici n’a jamais quitté son visage. Je remercie vivement Mercedes pour le temps et le travail consacrés à la réalisation de ce rêve”, a-t-il écrit.