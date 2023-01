Dakar 2023 : Loeb et Lurquin gagnent la neuvième étape malgré le temps de pénalisation

Avant et après chaque étape, les concurrents doivent effectuer une étape de liaison, qui se déroule sur la voie publique, et ils doivent donc respecter le code de la route. Au départ du bivouac, ils reçoivent une heure idéale à laquelle ils doivent se présenter au point de contrôle. Mais les choses peuvent aussi mal tourner pendant cette liaison "Le début de la journée a été assez difficile. Lors de la liaison vers le départ de l'étape, nous avons eu un problème avec la pompe à essence. En conséquence, nous avons eu treize minutes de retard au départ de l'étape et avons été écopé d'une pénalité de 2:10 minutes", a expliqué Lurquin.