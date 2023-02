Régulier depuis le départ, l’équipage néerlandophone a profité des retraits des grands favoris Fred Caprasse (moteur), François Delecour (soucis d’injecteur), Bernard Munster (mise hors course suite excès de vitesse), mais surtout Cédric Cherain pour prendre la tête de l’épreuve à trois spéciales du but.

Leader autoritaire depuis la RT3 samedi, le Liégeois Cherain a vu tous ses espoirs d’inscrire pour la première fois son nom au palmarès des Legend dès la première spéciale forestière, un arbre de roue de sa Ford Escort cassant net à la réception d’un jump.

Du coup, c’est Stouf, un pilote aussi discret qu’efficace de 51 ans qui doublait son succès de 2011, déjà avec une Ford Escort MKI. Toujours épaulé par son ami Joris Erard, le vainqueur de deux RT sur 14 devient ainsi le premier pilote à avoir remporté les Legend Boucles à Spa puis à Bastogne douze ans plus tard. Et le premier Belge lauréat de cette épreuve historique depuis Thierry Neuville en 2017.

Olivier Cartelle trahi par une bobine d’allumage, Ghislain de Mevius retardé par une crevaison et des soucis de pont, ce sont finalement Guino Kenis sur sa BMW 325i de 1986 et Christophe Daco (deuxième en 2022, le pilote de l’Escort Belga perd un nouveau premier accessit pour 3 points suite à une crevaison dans la dernière RT) qui complétaient le podium devant six autres “Fordistes” avec dans l’ordre Emile Breittmayer, Sébastien Incardona, Ghislain de Mevius (il signe le dernier scratch), le Français Eric Mauffrey, Fred Bouvy et Johnny Delhez.

Suite aux soucis dans l’ultime tronçon de John Wartique et d’Yves Matton, Nicolas Blérot (205 GTI) clôturait le Top 10 d’une édition marquée par de gros retards afin de faire respecter les zones interdites au public et donc la sécurité, mais aussi l’annulation de la première RT sur terre de dimanche après qu’un seau de clous ait été déversé sur la route.

On notera encore la présence à l’arrivée de Tom Boonen qui, sans de lourdes pénalités suite à un changement d’embrayage, aurait terminé dans le Top 20 pour ses débuts en rallye sur une Porsche 911 Gr.4. Gageons qu’on reverra très vite notre ex-champion du monde cycliste sur une épreuve routière, cette fois sans doute en moderne…

Enfin, par les temps qui courent, on se réjouit surtout qu’il n'y ait eu aucun accident grave à déplorer. Le rallye réunissant 220 équipages n’a pas dérapé, le public s’est majoritairement montré discipliné, les bourgmestres concernés sont soulagés et les vautours n’ont rien eu à se mettre sous la dent. Il en allait de l’avenir de la discipline…

Rendez-vous dans moins de trois semaines du côté de Saint-Trond pour le Haspengouw, première manche du championnat de Belgique.

Le classement final : 1. Stouf-Erard (Ford Escort MKI) 1679 points ; 2. Kenis-Vanoverschelde (BMW 325i) à 178 points ; 3. Daco-Spittaels (Ford Escort MKII) à 181 pts ; 4. E. Breittmayer-Thomas (Bel-Fra/Ford Escort MKII) à 218 pts ; 5. Incardona-Poes (Ford Escort MKII) à 277 ; 6. Gh. De Mevius-Jalet (Ford Escort MKII) à 312 pts ; 7. Mauffrey-Brahy (Fra/Ford Escort MKII) à 323 pts ; 8. Bouvy-Hottelet (Ford Escort MKII) à 503 pts ; 9. Delhez-Gully (Ford Escort MKII) à 773 pts ; 10. Blérot-Poncin (Peugeot 205 Gti) à 859 pts ; 11. De Leeuw-Govaerts (Opel Ascona A) à 882 pts ; 12. Breittmayer-Sibille (Ford Escort MKI) à 893 pts ; 13 . Wartique-Duchesne (Ford Escort MKI) à 927 pts ; 14. Matton-Podgorny (Porsche 911 Gr.4) à 994 pts ; 15. Burnon-Sevrin (Ford Escort MKII) à 1020 pts ; 16. Collard-De Raikem (Opel Manta 400) à 1174 pts ; 17. Lausberg-Lopes (Porsche 911) à 1195 pts ; 18. Wilmus-Smoes (BMW 323i ) à 1292 pts ; 19. Boeur-Leroy (Opel Ascona B) à 1391 pts ; 20. Schutt-Finke (All/Ford Escort MKII) à 1437 pts.