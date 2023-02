Plusieurs concurrents parviennent à éviter l'homme qui est au sol. Ce n'est pas le cas du pilote 322. Alors qu'il est à l'arrêt, on le voit rouler délibérément sur le pilote au sol. Dans un communiqué, l'organisation a décidé de saisir la Fédération française de motocyclisme pour le convoquer. "Ce type de comportement apparaît pour l’organisation, moralement, sportivement et éthiquement, inadmissible et contraire aux valeurs que nous défendons. Nous demandons à cet égard, à ce qu’une sanction exemplaire soit prononcée", expliquent les organisateurs.

La Voix du Nord est parvenue à retrouver le pilote. Il s'appelle Tom Maurizi et a 22 ans. Dimanche, il avait décidé de s'excuser et a tenté d'expliquer son geste "J'ai carrément paniqué. Je ne suis pas bien avec ça, ça n’était pas mon but de rouler sur lui. Après, je ne pensais qu’à ça pendant la course."

Le licencié du Moto club du littoral basé à Loon-Plage assure que son geste n'était pas intentionnel et qu'il ne voulait pas blesser le pilote. "Quelqu’un est tombé devant moi, je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas me décaler à gauche ou à droite car je ne savais pas ce qui arrivait. J’ai préféré accélérer en levant l’avant de la moto pour ne pas lui faire mal."