Ferrari et Mercedes doivent vite réagir

Leclerc déjà pénalisé de dix places

C’est encore plus grave que prévu pour celui que l’on présentait comme le principal rival de “Super Max”, le vice-champion Charles Leclerc. Contraint à l’abandon à Sakhir alors qu’il roulait en 3e position, bien loin des RB19, le Monégasque a déjà écopé d’une pénalité de dix places sur la grille pour ce week-end à la suite du montage d’un troisième boîtier électronique sur sa SF23 (le règlement ne devrait-il pas prévoir un remplacement sans sanction quand vous avez déjà souffert d’un abandon ?). Cela signifie que s’il signe la pole samedi, il partira 11e ce dimanche. Ses chances de succès en Arabie sont donc déjà fortement compromises…

”Nombre de victoires de Verstappen sur ces deux dernières saisons ?” lui a demandé un journaliste français ? “Non, ne me dites pas,” a-t-il répondu : “25 !”“Nombre de premières places de Ferrari sur les dix dernières années ?” “Ouille, cela va faire mal,” a lancé le “petit prince”. “23 !”

Comme toujours quand cela ne tourne pas rond, la Scuderia s’est déjà fait incendier par la presse italienne et le nouveau boss Fred Vasseur a déjà dû démentir les rumeurs de polémiques internes. “J’ai les pleins pouvoirs, il n’y a pas de clans, ceux qui voulaient partir sont partis et on sait sur quoi on doit travailler, a tenté de rassurer le Français attendant au moins que ses pilotes puissent viser la pole ce samedi. La dégradation des pneus sera moindre ici. On devrait être mieux en course.”

guillement “Une des pires courses de l’histoire de Mercedes."

Dans le clan Mercedes, Toto Wolff n’a pas été tendre avec son équipe après le premier GP de la saison terminé au 5e rang par Lewis Hamilton : “Cela a été une des pires courses de l’histoire de Mercedes. Si on ne redresse pas la barre d’ici à Melbourne, on donnera la priorité à Aston Martin.” Ou encore : “On doit abandonner le concept zéro ponton, cela ne fonctionne pas.” “Red Bull va remporter tous les GP cette saison,” a estimé un George Russell guère plus optimiste.

Le client Aston devant l’usine Mercedes

Il y a donc du pain sur la planche de part et d’autre. Et l’avantage, par rapport à Red Bull dont la monoplace 2023 est clairement mieux née, de disposer de plus d’heures de soufflerie pour tenter de rectifier le tir, même si du côté de Maranello le problème n’est pas qu’aérodynamique. C’est plus le cas pour Benz devancée par ses clients verts à Bahreïn. Un affront que la direction de Mercedes ne pourra pas supporter très longtemps. Il est donc urgent de réagir. Si possible dès ce week-end sur un circuit rapide fort différent du théâtre du premier Grand Prix.