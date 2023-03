Nouveau doublé Red Bull en Arabie saoudite, Perez l'emporte devant Verstappen

Quinze jours après l’ouverture de la saison à Bahreïn, on reprend les mêmes et on recommence à Jeddah à l’occasion du GP d’Arabie saoudite. Les deux Red Bull étaient à nouveau seules sur leur île puisque Perez s’est imposé devant son équipier Max Verstappen, pourtant parti de la 15e position sur la grille de départ. Après une folle remontée dans les 20 premiers tours, le Néerlandais s’est calé dans le sillage de son équipier mexicain.