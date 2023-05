Sergio Pérez peut-il réellement mettre la pression sur Max Verstappen?

Pour Pérez, cela pourrait bien être l’année ou jamais pour devenir le premier pilote originaire du pays des légendaires frères Rodriguez à coiffer la couronne en F1. Quand il a rejoint Milton Keynes en 2021, Checo savait qu’il ferait office de lieutenant pour son cadet. Sauf que l’ex-pilote Racing Point et McLaren a gagné en confiance et dépasse désormais son rôle de lieutenant. Il a prouvé qu’il pouvait résister à Verstappen, comme il l’a fait avec brio à Bakou. De là à mettre le Batave sous pression pour le titre, il y a une marge que plus d’un ne franchira pas.

"Tant que cela ne nuit pas à l'équipe, ils peuvent s'affronter"

Red Bull, c’est Verstappen. Et Verstappen, c’est Red Bull. Les hommes de Christian Horner ne veulent pas du même scénario qu’entre Sebastian Vettel et Mark Webber jadis où les deux équipiers s’étaient cherché des poux. Quand le moment viendra, le taureau rouge mettra la bride, inévitablement au profit de Verstappen. Même s’il refuse à gendarmer pour le moment. “Tant que cela ne nuit pas à l’équipe, ils peuvent s’affronter, indique le boss Christian Horner. Tant que nous ne perdons pas bêtement de courses, qu’ils restent propres entre eux, nous n’interviendrons pas”.

Les deux Red Bull ont fait le vide autour d’elles en ce début de saison. Fernando Alonso, les Ferrari et les Mercedes ne peuvent pas les inquiéter. Mais si Verstappen et Pérez devaient finir par s’entretuer, la victoire passerait dans le camp adverse. Voilà pourquoi les cerveaux de RBR sont prêts à appuyer sur le bouton rouge…