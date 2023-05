Du mauvais coup, notre compatriote est redescendu à la cinquième place du championnat du monde, la dernière des prétendants au titre 2023, onze points derrière les co-leaders Elfyn Evans et Sébastien Ogier.

Rien de dramatique encore niveau comptable. D’autant que le championnat est encore long, que Sébastien Ogier reste intermittent (absent au Portugal, l’octuple champion français reviendra en Sardaigne) et que la Hyundai semble plutôt à l’aise sur la terre.

”Ce tracé est sans doute le plus facile et prévisible sur terre de la saison, estime notre représentant qui n’a plus droit à l’erreur. Notre i20 qui s’est encore améliorée depuis le Mexique fonctionne généralement bien sur ce type de terrain. Les tests et les reconnaissances se sont bien déroulés. Et ma quatrième place sur la route lors de la première étape de ce vendredi sera avantageuse par rapport à Elfyn Evans, Kalle Rovanpera et Ott Tanak qui partiront devant moi.”

guillement "Le but est de remonter progressivement vers la tête du championnat."

On connaît l’importance du balayage en Lusitanie. Si tout va bien, s’il ne pleut pas (ce n’est pas prévu), Thierry, au départ de son douzième Rallye du Portugal, devrait logiquement se retrouver en tête à l’issue de la première boucle.

Vainqueur au Portugal en 2018

”Il est clair que vu nos positions de départ mais aussi au classement, on a un peu plus de pression que nos concurrents, reconnaît-il. Le but est de remonter progressivement vers la tête du championnat. Mais il ne faut pas se précipiter non plus. Car ouvrir la route en Sardaigne constituera un gros désavantage…”

Thierry Neuville a appris à calculer et à ne pas paniquer. Même si l’équipe Hyundai, toujours en deuil, est la seule à ne pas encore s’être imposée cette année, ses chances de briller et de décrocher sa première couronne mondiale en novembre restent intactes. Il faudra juste veiller à ne plus se prendre les pieds dans le tapis. Et à regagner des rallyes. Pourquoi pas ce week-end, cinq ans après son succès à Porto en 2018 ? Les fans belges seront nombreux à soutenir Thierry et Martijn Wydaeghe, mais aussi Nicolas Gilsoul (équipier du Corse, Pierre-Louis Loubet, qui doit se racheter après un début de saison catastrophique), Grégoire Munster et Louis Louka. Au bord des spéciales sur place et devant leurs écrans à la maison.