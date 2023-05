Le GP F1 d’Imola de ce week-end annulé

Placée en alerte rouge depuis mardi, la ville devant accueillir la sixième manche du championnat du monde de Formule 1 a dû se résoudre à renoncer à l’événement le plus populaire de l’année. Une véritable catastrophe de plus pour cette région déjà sévèrement touchée par les intempéries.

“C’est une véritable tragédie de voir ce qu’il se passe dans cette région où j’ai grandi, a déclaré le boss de la F1 Stefano Domenicali. Mes pensées et prières vont d’abord aux victimes des inondations et aux communautés affectées par ces événements imprévisibles. Je voudrais exprimer ma grande gratitude aux services de secours qui travaillent sans relâche pour aider ceux qui en ont besoin. Ce sont des héros dont toute l’Italie est fière. La décision que nous avons prise d’annuler la course est la meilleure pour tout le monde, pour ceux qui vivent ce drame mais aussi pour les fans et l’ensemble de la communauté F1 qu’il n’aurait pas été possible d’accueillir convenablement et en toute sécurité. Nous ne voulions en outre pas surcharger les autorités locales devant déjà gérer une situation exceptionnelle. ”

Ni la FIA ni la Formula One Management n’a encore communiqué si ce GP sera remplacé.

Le grand cirque de la F1 qui a déjà quitté la région inondée se dirige maintenant vers Monaco où aura lieu le prochain GP dans dix jours.