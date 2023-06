24 Heures du Mans: Ferrari remporte le centenaire

Pour la voiture victorieuse, la n°51 d’Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi et James Calado, il a fallu notamment composer avec deux ainsi qu’une incursion dans un bac à graviers pendant la nuit. Mais à chaque fois, l’Hypercar rouge s’est remise en selle et a offert une course avec panache. On se souviendra notamment du dépassement fougueux de Pier Guidi sur Sébastien Buemi dimanche matin, débordant la Suisse par l’extérieur à l’entame de la deuxième chicane des Hunaudières. Après le K.O de la Toyota n°8 suite à la sortie de Ryo Hirakawa, la belle rouge n’a plus eu qu’à dérouler.

Tout le monde, au-delà des tifosi, a salué la victoire de Ferrari. Et le cavallino aurait pu faire mieux si la n°50 de Fuoco-Nielsen-Calado n’avait pas perdu 6 tours pendant la nuit si une pierre n’avait transpercé le radiateur du système hybride. Un des constructeurs les plus légendaires souverain sur le centenaire de la plus grande course au monde, cela fait une belle pub. À défaut de rencontrer le succès en F1 cette année, Maranello a enlevé la course que nombreux convoitaient. Là-haut, le grand Enzo doit être fier.

C’est à la valeur de ses adversaires qu’on reconnait le prestige d’une victoire. Toyota restait sur cinq victoires consécutives et a mené la vie dure à la Rossa. Mais les Japonais sont tombés sur plus forts qu’eux, d’autant que quelques erreurs ne les ont pas aidés. Le trio Buemi-Hirakawa-Hartley termine premier dauphin, à moins d’un tour des vainqueurs.

De retour dans la Sarthe après 21 ans d’absence, Cadillac a lavé l’affront du peu mémorable programme LMP Northstar par un très beau tir groupé. La V-Series.R n°2 de Lynn-Westbrook-Bamber monte sur la plus petite marche du podium, à une boucle de la tête, devant la voiture-soeur n°3 de Bourdais-Van der Zande-Dixon. Pour cette dernière, on se dit qu’on aurait pu viser faire mieux si Sébastien Bourdais n’avait croisé la route d’Ulysse De Pauw sous la passerelle Dunlop. Quoiqu’il en soit, les Caddies se sont montrées fiables et rapides sur un tour, à défaut de l’être sur un relais.

Derrière la Ferrari n°50 finalement classée 5e, les deux Glickenhaus, qui n’ont fait que de la figuration 24 heures durant, terminent 6e et 7e avec la n°708 de Pla-Dumas-Briscoe devant la n°709 de Guttiérez-Berthon-Mailleux.

On notera qu’avec 342 tours bouclés, c’est la première fois depuis 22 ans qu’on a fait aussi peu de rotations mancelles. La faute aux interminables procédures Safety Car, un des rares points noirs de cette édition centenaire.

LMP2 : WRT sauve un podium

Pour sa dernière en LMP2 dans la Sarthe avant de passer en Hypercar avec BMW, WRT n’a pas décroché de deuxième victoire. Il aura manqué 21 secondes à l’Oreca n°41 de Rui Andrade, Louis Delétraz et Robert Kubica qui est tombé sur un os nommé Inter Europol Compétition avec la n°34 de Kuba Schmiekowski, Albert Costa et Fabio Scherer qui a assuré le relais final en boitillant. Après un changement de capot en fin de course, l’autre WRT, la n°31 de Frijns-Gelael-Habsburg, doit se contenter de la 5e place.

Mission accomplie pour le DKR Engineering qui décroche la troisième place en Pro-Am avec la n°43 d’Ugo de Wilde, Maxime Martin et Tom Van Rompuy. Fortement retardée en début de course, l’équipage 100% belge a remonté progressivement dans la hiérarchie et a profité des éliminations de la concurrence pour verrouiller une place sur le podium LMP2 Pro-Am.

GTE : c’est passé près pour les filles

Les plus déçues à l’issue de cette édition 2023 sont surement les Iron Dames. Constamment en lutte pour le podium, Sarah Bovy, Michelle Gatting et Rahel Frey loupent le podium pour cinq misérables secondes. Le coup est passé près ! La victoire est revenue à l’increvable Corvette n°33 de Ben Keating, Nicolas Varrone et Nick Castburg qui a fait fi d’un bris d’amortisseur en début de course pour l’emporter.

On notera enfin que la chouchoute du public, la Chevrolet Camaro ZL1 NASCAR de Jenson Button, Jimmie Johnson et Mike Rockenfeller a rallié l’arrivée au 39e rang final, se jouant régulièrement avec les GTE. Assurément, le muscle car américain a séduit !

Le fil de la course:

H+23 : Avantage Ferrari en vue de l'arrivée !

Alors qu'il ne reste que 60 minutes à parcourir sur ces 24 Heures du Mans 2023, la victoire semble avoir choisi son camp. À 1h35 du but, alors qu'il était en lutte avec la Ferrari de tête, Ryo Hirakawa a tapé à Arnage. Si le Japonais a pu repartir et réparer, la Toyota GR010 n°8 a désormais presqu'un tour de retard sur la Ferrari 499P n°51 de Pier Guidi-Giovinazzi-Calado. Sauf malheur, le cavallino devrait empocher un dixième succès absolu dans la Sarthe tout à l'heure.

Les Cadillac suivent avec la n°2 de Westbrook-Bamber-Lynn devant la n°3 de Bourdais-Van der Zande-Dixon, respectivement à un et deux tours de la Ferrari. Dans no man's land, le Top 5 est complété par la Porsche 963 n°5 de Cameron-Christensen-Makowiecki, à 5 tours. La LMDh allemande voit toutefois revenir sur elle la Ferrari 499P n°50 actuellement pilotée par Antonio Fuoco. Laurens Vanthoor est toujours en course mais sa Porsche 963 n°6 est dans les abysses du classement.

En LMP2, c'est très ouvert puisque l'Oreca Inter Europol n°34 de Schmiekowski-Scherer-Costa et la WRT n°41 de Kubica-Andrade-Delétraz ne sont séparées que par 14 secondes au top horaire. L'autre voiture du team de Vincent Vosse, la n°31 de Frijns-Gelael-Habsburg, est revenue à la 3e place ! L'Oreca DKR n°43 de Martin-de Wilde-Van Rompuy reste accrochée à la 3e position en LMP2 Pro-Am.

En GTE, on se dirige vers le podium pour Sarah Bovy et les Iron Dames. Elles sont troisièmes de classe, derrière la Corvette n°33 et l'Aston Martin n°25 TF Sport. La Chevrolet Camaro NASCAR n°24 de Button-Johnson-Rockenfeller est toujours en course mais a perdu du temps suite à un changement de boîte de vitesses. L'objectif pour la belle américaine est de rallier l'arrivée à bon port.

H+20 : Une seconde d'écart entre Ferrari et Toyota, Sarah Bovy leader en GTE

La lutte pour la victoire entre Ferrari et Toyota continue de faire rage. La 499P n°51 a perdu près d'une minute ce matin lors d'un pitstop pour effectuer un reset. Sébastien Buemi sur la GR010 n°8 en profitait pour passer devant mais Alessandro Pier Guidi sonnait la charge pour déborder le Suisse par l'extérieur à la deuxième chicane des Hunaudières. Absolument magique ! À quatre heures de l'arrivée, seulement une seconde sépare James Calado de Brendon Hartley, de quoi augurer une lutte superbe jusqu'au bout.

Sauf malheur, c'est une Cadillac qui occupera la plus petite marche du podium. La n°2 de Lynn-Westbrook-Bamber est troisième avec un tour d'avance sur la n°3 de Bourdais-Van der Zande-Dixon. Une belle performance pour l'équipe américaine. Le Top 5 est complété par la Peugeot 9X8 n°93 de Vergne-di Resta-Jensen, à 3 tours des leaders. Ah, si JEV ne s'était pas tanké dans un bac samedi soir... L'unique Porsche 963 rescapée, la n°5 de Makowiecki-Christensen-Cameron, est sixième à 5 tours. Multipliant les problèmes, la 963 n°6 de Laurens Vanthoor est très attardée et pointe au... 25e rang absolu.

WRT occupe toujours la 2e place en LMP2 avec l'Oreca n°41 de Kubica-Delétraz-Andrade. Les troupes belges ont deux minutes de retard sur l'Oreca n°34 Inter Europol de Scherer-Schmiekowski-Costa. Sixième place pour l'Oreca WRT n°31 de Frijns-Habsburg-Gelael. L'Oreca DKR n°43 de Martin-de Wilde-Van Rompuy se maintient à la troisième place en LMP2 Pro-Am.

En GTE, Sarah Bovy et les Iron Dames ont repris la tête en GTE sur la Porsche 911 RSR n°85. La Liégeoise, actuellement au volant, devance de 7 secondes l'Aston Martin Vantage n°25 TF Sport pilotée par Michael Dinan. La Corvette n°33 de Keating-Varrone-Catsburg est 3e à 34 secondes. Là aussi, rien n'est joué !

La Chevy Camaro n°24 NASCAR poursuit son petit bonhomme de chemin. Imperturbable, l'Américaine pointe au 34e rang absolu, au milieu des GTE. Jenson Button est actuellement au volant.

H+16 : Duel Ferrari-Toyota, la Porsche de Vanthoor dans son box !

Les 24 Heures du Mans sont sortis de la nuit avec toujours un duel acharné entre la Ferrari 499P n°51 et la Toyota GR010 n°8. Après 16 heures de course, l'Italienne pilotée par le trio Calado-Pier Guidi-Giovinazzi possède 13 secondes d'avance sur la Nippone de Buemi-Hartley-Hirakawa. Rien n'est fait ! On rappellera que l'autre Ferrari, la n°50 de Fuoco-Molina-Nielsen, est à 6 tours après qu'une pierre ait percé le radiateur refroidissant le système hybride.

Chez Laurens Vanthoor (Porsche 963 n°6), le réveil a été difficile. Après un changement de capot suite à un petit contact, son équipier Kévin Estre a tapé le rail aux virages... Porsche et est rentré au stand à basse vitesse avec un fond plat endommagé. Les espoirs de podium de l'équipage Vanthoor-Estre-Lotterer s'envolent, et ceux de Porsche par la même occasion. Ce sont donc les Cadillac n°2 et 3 de Lynn-Westbrook-Bamber et de Bourdais-Van der Zande-Dixon qui prennent les 3e et 4e places. La n°2 est à 2"21 de la tête.

En LMP2, leadership de l'Oreca Inter Europol n°34 de Schiekowski-Costa-Scherer mais le team polonais n'a que 6 secondes d'avance sur l'Oreca WRT n°41 d'Andrade-Kubica-Delétraz. L'autre voiture du team de Vincent Vosse, la n°31 de Frijns-Gelael-Habsburg, est 7e à un tour. La DKR n°43 de Martin-de Wilde-Van Rompuy poursuit son bonhomme de chemin et est à la 3e place du LMP2 Pro-Am, profitant des différents malheurs accablant la catégorie.

Rien n'est fait en GTE-Am avec le Top 7 regroupé en 89 secondes ! Si la Ferrari 488 n°57 Kessel Racing de Kimura-Huffaker-Serra pointe en tête, la Porsche 911 RSR n°85 des Iron Dames possède encore toutes ses chances. Sarah Bovy et ses copines se battent pour une place sur le podium et sont 6e au top horaire.

Pendant la nuit : soucis chez Ferrari, Toyota et Peugeot

En voulant éviter une voiture en perdition, la Ferrari #51 s’est retrouvée piégée dans les graviers. Quelques instants plus tard, vers minuit, Kamui Kobayashi était annoncé à l’arrêt au Tertre Rouge suite à une collision. C'est l'abandon pour la Toyota #7. La Peugeot #94 prend la tête devant la Cadillac #2.

Mais après 11 heures de course, la Peugeot #94 a tapé le mur de pneu dans la première chicane des Hunaudieres ! Gustavo Menezes tente de ramener sa Lionne mais le train avant est bien amoché. Dommage pour le constructeur français qui perd son meilleur élément et déjouait tous les pronostics jusque là. La Toyota #8 est en tête devant la Ferrari #51 et la Cadillac #2. La Ferrari #50 a perdu 6 tours suite à un problème…

H+7 : Ferrari mène devant Toyota

Après sept heures de course, la nuit est tombée, la pluie aussi et c'est chez Porsche qu'on souffrait le plus. Le clan Penske perdait une voiture avec l'immobilisation dans les Hunaudières de la n°75 de Jaminet-Cameron-Nasr. La LMDh allemande est toujours arrêtée à l'heure d'écrire ces lignes. Moins grave, la Glickenhaus n°709 de Berthon-Mailleux-Guttiérez tapait et rentrait à son box avec une roue arrachée.

Devant, la situation est loin de se décanter. Au pointage de 23H, la Ferrari 499P n°51 de Giovinazzi-Pier Guidi-Calado mène avec 58 secondes d'avance sur la Peugeot 9X8 n°94 de Duval-Müller-Menezes, le clan sochalien ne cessant d'impressionner dans les conditions changeantes. L'autre lionne a été retardée suite à une incursion de Jean-Eric Vergne dans un bac à sable.

Troisième place à 87 secondes pour la Toyota GR010 n°7 de Kobayashi-Lopez-Conway, les hommes de Pascal Vasselon semblant attendre leur heure. Quatrième place pour la première Cadillac, la n°2 de Lynn-Westbrook-Bamber, à 113 secondes de la tête. L'autre Toyota, la n°8 de Hirakawa-Buemi-Hartley, complète le Top 5 tandis que la Ferrari 499P n°50 de Fuoco-Nielsen-Molina a perdu 30 secondes suite à un pitstop long causé par un reset de la voiture.

En LMP2, l'Oreca Inter Europol n°34 de Scherer-Schmiekowski-Costa mène la danse avec 5,521 d'avance sur l'United n°23 de Blomqvist-Jarvis-Pierson. Troisième place pour la première Oreca WRT, la n°41 d'Andrade-Kubica-Delétraz. Après un contact avec un rail sous la pluie, l'autre Oreca WRT n°31 de Frijns-Gelael-Habsburg, est 18ème. La DKR n°43 de Martin-de Wilde-Van Rompuy est toujours en course mais fortement attardée.

En GTE, les Iron Dames continuent de marquer leur territoire. Sarah Bovy et ses copines (Porsche 911 RSR n°85) sont deuxièmes à 14 secondes de la Porsche 911 n°56 Project 1 de Cairoli-Hyett-Jeanette. On rappellera que Jan Heylen, Ulysse De Pauw et Alessio Picariello ont tous abandonné sur accident.

Flash H+4h45: Crash de la Porsche Jota, les Ferrari repassent en tête

Le premier Chinois à mener les 24H n'aura été heureux qu'une vingtaine de minutes. Peu avant la 5ème heure, Yifé Yé a perdu sa Porsche aux Esses Porsche et tapé les pneus arrachant son capot. Il a pu ramener sa 963 au stand mais ne gagnera pas les 24H. Les deux Ferrari de Pierguidi-Giovinazzi-Calado et Fuovo-Molina-Nielsen reprennent la tête devant les Porsche de Cameron et Tandy. La Première Peugeot est cinquième devant la première Toyota.

H+4h30: La Porsche Jota en tête, crevaison pour la 963 de Vanthoor

Après une heure et demi de neutralisation sous safety car pour réparer les rails et suite aux nouvelles procédures beaucoup trop longue, la course a repris et la Porsche 963 Jota privée de Yifé Yé a pris la tête! C'est la première fois qu'un pilote chinois mène les 24H.

Après une heure et demie d'arrêt, l'Oreca DKR est repartie, 53e et 6e en LMP2 Pro-Am à 14 tours... Les cinq grands constructeurs

Au même moment, catastrophe avec une crevaison pour Kevin Estre. L'équipier de Laurens Vanthoor a dû boucler quasi tout un tour au ralenti et a perdu un tour. Du côté des Belges, alors qu'on a pas encore atteitn le quart de la course, seuls Dries Vanthoor, 3e en LMP2 Prom-Am, et Sarah Bovy, quatrième en GTE-Am, sont encore vaillants.

Accrochage entre les Porsche de Heylen et Picariello, l'Oreca DKR au ralenti !

Une demie-heure à peine après l'abandon d'Ulysse De Pauw à la Dunlop, deux virages plus loin les deux Porsche de Alessio Picariello et Jan Heylen se sont accrochées. Le "gentleman driver" Claudio Schiavoni a perdu le contrôle de sa 911 à la sortie des Esses de la Forêt et a été percuter l'autre 911 bleue N°16 de Ryan Hardwick. Les deux Porsche sont out. Au même moment, l'Oreca DKR n°43 pilotée par Maxime Martin était annoncée au ralenti avec un aileron arrière endommagé. Le Bruxellois a pu regagner son box. En l'espace de quelques minutes, on a perdu six chances belges de jouer un podium...

"Je suis dégoûté," s'exclamait Maxime Martin à sa descente de voiture. "Il y avait une Ferrari arrêtée au Tertre Route, la Slow Zone était annoncée depuis la Dunlop. J'ai eu le décompte et me suis mis à 80 km/h quand je me suis fait percuter par l'arrière par une Glickenhaus qui m'a envoyé en toupille dans le rail..."

Touchée au niveau du train arrière, la DKR Racing for Belgium a déjà perdu plus d'une demie heure au stand et rétrogradé au 54e rang.

A 19h, une grosse averse s'abat sur une partie du circuit. C'est le jeu de massacre avec plusieurs voitures en perdition en aquaplaning au niveau des Esses Porsche...

D'après le témoignage d'Ulysse De Pauw, lui aussi s'est fait percuter en début de Slow Zone par une Aston Martin. Le Grézien, lui, ne repartira pas.

H+2 : Abandon pour De Pauw

Le début de course du centenaire des 24 heures du Mans est absolument erratique avec plusieurs accidents. Malheureusement, Ulysse De Pauw ne verra pas l'arrivée pour sa première participation mancelle. Le Grézien, qui venait de prendre le volant de la Ferrari 488 n°21 AF Corse, a été impliqué dans une collision à hauteur de la passerelle Dunlop lors d'une slow zone, impliquant également la Cadillac n°3 pilotée par Sébastien Bourdais et l'Aston Martin Vantage n°55 du GMB Motorsport. Moche pour De Pauw qui restait sur le carreau, tout comme l'Aston Martin, tandis que Bourdais regagnait son stand avec un train arrière endommagé.

Les premières minutes étaient marquées par des conditions très délicates avec un revêtement détrempé dans les Hunaudières. Le malheureux Jack Aitken se faisait surprendre et tapait le rail avec la Cadillac n°311. L'Ecossais parvenait à regagner son box mais la partie de mécanique était très longue et la LMDh rouge repartait fort attardée. Grosse émotion pour DKR Engineering dont l'Oreca n°43 était victime d'un bris de démarreur peu avant le départ. Mais l'équipe parvenait à réparer et Maxime Martin est en piste. On note par ailleurs que deux Oreca, la n°14 du Nielsen Racing et la n°13 Vaillante, sont out suite à des crashes respectivement au pont Dunlop et dans les Hunaudières.

Après deux heures de course, la situation est loin d'être décantée avec la Cadillac n°2 de Bamber-Westbrook-Lynn menant la danse. L'Américaine, actuellement pilotée par Earl Bamber, possède quatre secondes d'avance sur deux Porsche 963 Penske avec la n°5 de Cameron-Christensen-Makowiecki devant la n°75 de Nasr-Cameron-Tandy. La première Toyota GR010, la n°8 pilotée par Sébastien Buemi, est 4e à 18 secondes. Le Top 5 est complété par la Porsche 963 JOTA n°38 de Da Costa-Yé-Stevens, qui a bien profité des astuces de la première neutralisation, et la Porsche 963 Penske n°6 de Laurens Vanthoor et ses camarades.

Leadership WRT en LMP2 avec l'Oreca n°41 de Kubica-Andrade-Delétraz. Le bolide du team belge possède 7.242 sur l'Alpine n°36 actuellement pilotée par leur ancien pilote Charles Milesi. Troisième place pour la JOTA n°28 de Fittipaldi-Rasmussen-Heiemeier Hansson. Treizième place pour l'autre Oreca WRT pilotée par Frijns-Habsburg-Gelael, deux rangs devant l'Oreca DKR n°43 toujours pilotée par Maxime Martin. La Racing Team Turkey n°923 a rétrogradé dans le peloton et est 19ème.

En GTE, les Iron Dames dont fait partie Sarah Bovy sont remontées à la 3ème place derrière deux autres Porsche 911 RSR. Elles ont 33 secondes de retard sur la tête occupée par Cairoli-Hyett-Jeanette (Porsche n°56). Onzième place pour Alessio Picariello (Porsche Iron Lynx n°60) tandis que Jan Heylen, qui a pris le départ sur la Porsche Proton n°16, est 17ème.