WRC: le Safari à Ogier, Rovanpera vers un 2e titre, Neuville décroche la power stage

Epreuve considérée comme la plus éprouvante du calendrier, le Safari du Kenya a confirmé deux choses : l'incroyable fiabilité des Toyota signant un deuxième quarté consécutif en Afrique avec dans l'ordre les Yaris de Sébastien Ogier, de Kalle Rovanpera, d'Elfyn Evans et de Katamoto Katsuta. Et la fragilité de leurs concurrentes, les Ford étant ralenties par des crevaisons et les Hyundai par divers soucis mécaniques. Le comble ? Le pauvre Esapekka Lappi, trahi par sa transmission samedi, reparti dimanche et dès le troisième kilomètre, le Finlandais s'est de nouveau retrouvé en deux roues motrices. Récemment nommé nouveau directeur technique, François-Xavier Demaison a du pain sur la planche s'il veut faire de la Coréenne une WRC aussi fiable que la Polo jadis.