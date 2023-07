Coup de tonnerre à Spa-Francorchamps : Alpine vire Szafnauer, Permane et Fry

L'écurie Alpine ressemble de plus en plus à un grand casino. Après le départ de son numéro un Laurent Rossi il y a quelques jours, la formation française se sépare de son numéro deux. Arrivé l'an dernier pour diriger le team basé à Enstone, Otmar Szafnauer s'est vu montrer la porte à son tour ! Le Grand Prix de Belgique sera la dernière course de l'Américain en bleu.