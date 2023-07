GP de Belgique F1 : Verstappen pénalisé de cinq places

Pour la formation au taureau rouge, changer l'élément à Spa-Francorchamps est d'une logique implacable. Sur une piste où la Red Bull devrait faire merveille grâce à son insolente vitesse de pointe, Max devrait facilement surmonter son handicap. Après tout, il y a onze mois, Verstappen avait remporté le Grand Prix 2022 en partant depuis la quatorzième position sur la grille suite à une ribambelle de pénalités. Au mieux, le Batave partira depuis la sixième place dimanche après-midi.

Une pénalité pour changement de boîte de vitesses pend au nez d'autres pilotes. C'est le cas du coéquipier de Max Verstappen, Sergio Pérez, mais aussi de Pierre Gasly (Alpine) et des deux pilotes Haas, Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen. Gasly et Hülkenberg sont également sur le coup d'une pénalité moteur et pourraient donc en profiter pour monter un nouveau groupe propulseur tout entier afin de prendre les sanctions d'un seul coup.

En d'autres termes, ce sera encore un sacré casse-tête pour établir la grille de départ du Grand Prix.