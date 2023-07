GP de Belgique : Verstappen, une leçon de virtuosité pour l’honneur

La piste s’asséchant minute après minute allait permettre aux plus virtuoses de tirer leur épingle du jeu en évoluant sur des œufs. Des conditions délicates idéales pour Max Verstappen. Pour le Hollandais, ces qualifications furent un baroud d’honneur vu qu’il a été pénalisé de cinq places pour avoir utilisé sa cinquième boîte de vitesses. Le champion en titre est particulièrement habile quand la piste est glissante, son long parcours en karting aidant assurément.

Une leçon de pilotage

Devant un public acquis à sa cause, Max a dès lors signé une véritable leçon de maîtrise. Réaliser le meilleur temps des qualifications est une chose. Mais coller huit dixièmes de seconde à son premier poursuivant en est une autre. “Nous avons fait ce que nous devions faire”, expliquait limpidement Max au micro de Tom Kristensen. “Signer le meilleur temps est évidemment une bonne chose mais nous devrons partir 6es suite à ma pénalité. Mais l’an dernier, j’avais gagné alors que je partais 14e, donc je ne m’inquiète pas trop”. Dans son malheur, Verstappen a de surcroît eu de la chance puisqu’il est passé in extremis en Q3.

Et le bonheur des autres dans tout cela ? C’est Charles Leclerc qui se retrouvait bombardé en pole position. Une première depuis le Grand Prix de Bakou qui proposait également de longues lignes droites comme Spa-Francorchamps. Mais le Monégasque sait bien qu’il n’est pas sur un tapis volant, au contraire de Sergio Pérez qui l’accompagnera en première ligne. “À la régulière, Max est trop rapide et on verra bien comment la course se passe. Ce ne fut en tout cas pas facile avec cette piste très délicate”, commente Charles.

La question est désormais de savoir en combien de tours Verstappen récupérera la tête. Mais pour cela, il doit éviter le goulot de la Source au premier tour, ce qu’il n’a pas su faire en 2019.

L’horaire

Samedi

10h00 : Course sprint F3 (12t)

12h00-12h44 : Qualifs course sprint F1

13h45 : Course sprint F2 (18t)

15h00-15h30 : Qualifications Porsche Supercup

16h30 : Course sprint F1 (15t)

17h30-17h50 : Démo F1 Historic

Dimanche

8h30 : Course F3 (15t)

10h00 : Course F2 (25t)

11h45 : Course Porsche Supercup (12t)

12h25 : Demo F1 Historic

15h00 : GP de Belgique de F1 : 44t

Format sprint : mode d’emploi

La journée du samedi est articulée autour du sprint avec à midi pile un “shootout”, sorte de mini-qualifs, établissant la grille de la course sprint prévue à 16h30. Le Top 8 marquera des points. Enfin, le GP en tant que tel, dont la grille a été établie à l’issue des qualifications de vendredi, débutera dimanche à 15h00. On retrouvera également en piste la F2 (avec Amaury Cordeel), la F3 et la Porsche Supercup (avec Paque et Ghislain Cordeel).

F2 : Bearman entre les gouttes

En pneus slicks sur une piste humide, le Britannique Oliver Bearman (Prema) qui s’est montré le plus adroit, le vainqueur de l’an dernier en F3 (pole de Marti) ici signant la pole en 2.05.736, quatre dixièmes devant le leader du championnat, son équipier Fréderik Vesti. Troisième position à une seconde et demie de Victor Martins devant Zacl Maloney, Théo Pourchaire complétant le Top 5. Le Belge Amaury Cordeel a en revanche pris l’eau, n’étant crédité d’aucun temps pour non-respect des track limits. Les deux courses de F2 auront lieu samedi à 13h45 et dimanche à 10h.