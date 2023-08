Même pas un nid-de-poule pour freiner Max Verstappen !

Objectivement, on ne peut pas dire que ce championnat du monde de Formule 1, cousu du fil blanc dont on fait les plus mauvais films, soit un remake des meilleurs Hitchcock. Avec dix victoires au compteur en douze courses et une domination insolente et lassante, Max Verstappen a déjà une demi-couronne sur la tête. Et les Grands Prix se suivent et se ressemblent, comme les épisodes d’un mauvais soap opera. Naïvement, histoire d’attiser le suspense et de sortir d’une sieste programmée, on espérait que sur le légendaire circuit de Spa-Francorchamps, la hiérarchie annoncée soit davantage bousculée par la grâce d’un je-ne-sais-quoi : un feu rouge mal synchronisé, le parachutage soudain d’une trottinette dans le Raidillon, une grève sauvage des pompistes dans le stand Red Bull ou un contrôle des papiers – genre inspecteur Caroy – à la sortie des stands. Eh bien non ! Rien, nada.