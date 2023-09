GP du Japon : Verstappen l'emporte, Red Bull champion du monde !

Lando Norris et Oscar Piastri complètent le podium. McLaren n’avait plus réussi à placer l’une de ses voitures dans le top 3 à Suzuka depuis la victoire de Jenson Button en 2011. L’écurie de Woking signe un double podium, ce qui n'était plus arrivé depuis le doublé de Monza en 2021. Piastri réalise de surcroît le tout premier podium de sa carrière.

Charles Leclerc (Ferrari) s’adjuge la quatrième place de ce Grand Prix du Japon au terme d’une course sans histoire, battant de deux positions son équipier Carlos Sainz. Cinquième, Lewis Hamilton (Mercedes) s'immisce entre les deux Ferrari malgré la menace Sainz dans les derniers tours. Après avoir tenté le pari d'une stratégie à un seul arrêt, George Russell (Mercedes) finit 7e.

Le top 10 de ce Grand Prix du Japon est complété par Fernando Alonso (Aston Martin), Pierre Gasly et Esteban Ocon pour le compte d'Alpine. La prochaine manche aura lieu dans deux semaines, à Losail, dans le cadre du Grand Prix du Qatar qui fait son retour après deux ans d'absence.