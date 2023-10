À l’instar du circuit de Sakhir à Bahreïn, le tracé qatari est perdu en plein désert. Hormis l’autoroute à cinq bandes pour y accéder, il n’y a strictement rien autour ! Ah si, le célèbre stade de football situé juste en face et lieu de martyr des footeux français suite à l’épilogue de la finale de la Coupe du monde de la Fifa.

Votre serviteur à son arrivée au circuit de Losail. Dépaysement garanti ! ©MB

On débarque donc dans un terrain hostile avec un climat aride à souhait. Le thermomètre dépasse allègrement les 40 degrés pour ne descendre que de quelques grades pendant la nuit. Nous sommes à des années-lumière de l’automne belge avec des températures trois fois plus basses.

Néanmoins, Losail se dresse tel une oasis en plein désert. Afin d’obtenir un bail de 10 ans avec la F1, les Qataris ont mis les petits plats dans les grands. Le paddock est particulièrement accueillant et esthétique avec de nombreux jeux d’eau et de lumière, le tout avec diverses références au patrimoine local.

Culture confiture

Le morceau le plus visible de cette démesure est le Paddock Club réservé aux VIP qui ont, pour la plupart, payé leur ticket cher et vilain. Après avoir franchi l’impressionnant escalator digne d’un Mall, les nantis s’y réunissent pour voir les monoplaces passer avec une vue imprenable sur la ligne droite de départ, le tout en grignotant l’un ou l’autre snack avant de se restaurer plus longuement au buffet.

L'entrée du fameux Paddock Club dont le ticket d'entrée se chiffre en plusieurs milliers d'euros. ©MB

Ça, c’est pour la théorie. En effet, si les Qataris aisés sont bien présents et alignés sur le balcon tels des parasols, on a pu constater qu’ils étaient peu intéressés par voir les F1 passer. De même, la grande tribune longeant la ligne droite, d’habitude très prisée par les fans, était fort peu garnie ce vendredi… alors que notre GP de Belgique national affichait complet le même jour. La grande majorité des spectateurs présents sont des Occidentaux qui ont cassé leur tirelire pour voir ce Grand Prix dans ce drôle d’écrin traduisant les ambitions mégalomanes du Qatar.

Heureusement, pour le “vrai” passionné que nous sommes, nous avons apprécié le passage des monoplaces comme il se doit. Les essais libres se sont déroulés au crépuscule tandis que les qualifs ont eu lieu en nocturne, de quoi offrir un spectacle visuel dont on ne se lasse jamais. Combiné à la virtuosité des pilotes et aux exploits techniques de leurs montures, cela ne peut que faire rêver.