Max Verstappen, Sœur Clotilde et la caravane d’éléphants

A priori, les victoires en F1 impliquent deux facteurs obligatoires : un bon pilote et une bonne voiture. Surdoué, Verstappen semble capable de s’imposer sur n’importe quelle auto. Même au volant de la 2CV de Sœur Clotilde dans La Grande Vadrouille ou de la Peugeot 403 de Peter Falk dans Columbo, il lutterait pour la pole position à Monza ou Francorchamps ! Comme Leo Messi peut dribbler trois défenseurs dans une cabine téléphonique, Super Max peut dépasser une caravane d’éléphants sur une piste cyclable. On, caricature, bien sûr, mais il a clairement la bonne conduite dans le sang, comme Fangio ou Schumacher avant lui.

Son troisième titre mondial consécutif n’a généré aucun suspense et a transformé la plupart des GP de la saison en sieste dominicale devant le petit écran. Mais cela n’enlève rien à sa performance. Au contraire. Et le plus impressionnant, ou inquiétant, est que l’artiste n’est âgé que de 26 ans. Sauf retrait immédiat de permis pour excès de vitesse, il est parti pour durer…