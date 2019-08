Début de journée compliquée pour Lewis Hamilton. Alors qu'il bouclait son 5e tour lors de l'ultime séance d'essais libres, le leader du Mondial s'est fait surprendre au freinage du pif paf. Sa Mercedes est montée sur le vibreur et a étrangement (victime d'un souci mécanique?) tiré tout droit. Alors qu'il y a pourtant un gros dégagement à cet endroit, le quintuple champion du monde n'a pu récupérer la situation et a fini par encastrer sa Mercedes dans le mur de pneus. Pilote indemne, mais il va y avoir du boulot pour que sa monoplace soit prêt à 15h pour le début des qualifications.

A ce moment là, le Britannique était occupé à améliorer son 4e chrono, à 9 dixièmes du meilleur temps et trois et demi de son équipier Valtteri Bottas.





Interrompue au drapeau rouge après un peu plus d'une demie heure, la séance était jusque là dominée par les Ferrari de Sebastian Vettel (1.44.657) et Charles Leclerc (1.44.789). Derrière les deux Mercedes, on retrouvait au 5e rang la Racing Point de Sergio Pérez et la Renault de Daniel Ricciardo.