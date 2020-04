Lancia avec Sainz, les Ford d'usine, les pilotes officiels Citroën ou Peugeot, même Bruno Thiry et son équipier de l'époque eux-mêmes n'ont pas toujours respecté les règlements.



Quand on parle de triche en rallye, on pense d'abord à Toyota exclue du Mondial 1995 et suspendue de licence durant un an pour avoir trafiqué les brides de ses Celica Turbo 4WD officielles avec un ingénieux système développé à l'usine de TTE leur permettant de gagner environ 30 chevaux et de remporter le Tour de Corse cette année-là. Mais la FIA, visiblement bien renseignée, a découvert le pot au rose et a pris Juha Kankkunen et Didier Auriol la main dans le sac en Catalogne où le scandale a éclaté. Les deux pilotes ont été disqualifiés du championnat.

D'autres tricheries, nettement moins grosses quand même, et confirmées aujourd'hui dans le bouquin de l'équipier belge, n'ont pas contre jamais été sanctionnées.



(...)