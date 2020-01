Notre compatriote compte 11.1 et 12.6 d'avance sur les Toyota d'Evans et de Ogier avant l'ultime Power Stage

Encore un scratch lors du 2eme passage au Turini, le huitième et le troisième consécutif ce matin, pour notre compatriote bien parti pour signer l'exploit de remporter son premier Rallye de Monte-Carlo. Avant l'ultime Power Stage à suivre en direct sur DH Moteurs sur Facebook à partir de 12h40, le pilote Hyundai compte 11.1 d'avance sur la Toyota d'Elfyn Evans et 12.6 sur la seconde Yaris WRC de Seb Ogier. A la régulière, c'est dans la poche. Mais il faut encore aller au bout. En grande forme, Thierry va-t-il assurer simplement son 13e succès, le plus beau, ou va-t-il essayer d'empocher en prime les cinq points bonus. Une chose est certaine, lui seul peut encore le perdre. Ce Monte-Carlo est désormais entre ses mains.

"J'ai vraiment fait encore une bonne spéciale," s'est exclamé le Belge à l'arrivée du Turini. "Attention à Toyota toujours capable d'une surprise..."

"Reprendre 13 secondes en treize kilomètres n'est pas vraiment possible," admettait toutefois Seb Ogier. "Mais je vais continuer à mettre la pression et essayer de décrocher le premier accessit et un max de points bonus."

Les deux Yaris ne sont désormais plus séparées que par une seconde et demie toujours à l'avantage du Gallois.

Esapekka Lappi (Ford) est désormais bien accroché à la 4e place devant son compatriote Kalle Rovanpera sur la 3e Toyota profitant des ennuis de pneus et de freins surtout de Seb Loeb buvant le calice jusqu'à la lie.

La Belgique retient son souffle. Peu avant 13h, on saura si un Belge a inscrit pour la première fois son nom au palmarès du plus légendaire des rallyes. Go Thierry et Nicolas, vous n'êtes plus qu'à une spéciale et 13,36 km de votre plus belle victoire et d'un des plus grands exploits d'un sportif belge.

Visiblement plus à l'aise sur le gras face à des Toyota ne parvenant pas à faire fonctionner leurs pneus supers tendres, Thierry Neuville a poursuivi sa moisson de scratches en en ajoutant un septième entre La Vabanette et le Col de Braus qui sera à 12h18 le théâtre de la Power Stage.

Notre compatriote prend donc la tête du rallye pour quatre secondes devant la Toyota d'Elfyn Evans et 11.2 devant un Sébastien Ogier faisant la grimace. Quel festival Neuville! Plus que jamais, le Belge peut maintenant croire à un premier succès à domicile, cet après-midi sur le port de Monaco. Il ne reste en effet plus que deux spéciales (32 km au total), la répétition des deux de la matinée à 10h55 et 12h18. On croise les doigts pour nos compatriotes.

"Cette spéciale n'est pourtant pas taillée pour la Hyundai qui est trop longue," analyseThierry. "Je ne suis pas vraiment content de ma spéciale. Maintenant les conditions étaient difficiles et cela m'a permis de compenser un peu."

Les pilotes Toyota roulent, eux, plus sur des oeufs et doivent espérer un deuxième passage plus sec. "Ce n'est pas fini," tente de se convaincre le Gallois habitué à craquer souvent en fin de rallye sous la pression de... Neuville! "On a du mal à faire fonctionner nos gommes," regrette Seb Ogier ne parvenant même pas à suivre le rythme de son équipier.

Sur cette spéciale, on a aussi vécu la grosse frayeur de Sébastien Loeb. Le nonuple champion a glissé un peu trop dans une épingle et terminé dans le bas-côté avec les deux roues arrière dans le vide. Le Français a eu beaucoup de chance de ne pas dégringoler la colline et de pouvoir repartir avec l'aide des spectateurs en ne perdant qu'une quarantaine de secondes et la 4e place au profit de la Ford d'Esapekka Lappi.

Thierry Neuville s'est réveillé du bon pied droit ce matin. Alors que le passage au col du Turini est humide mais sans aucune plaque de glace ou de neige, notre compatriote chaussé de pneus slicks a signé le meilleur chrono. Un sixième scratch solide puisqu'il relègue la Toyota du leader Elfyn Evans à cinq secondes sur ce tronçon et celle de Sébastien Ogier à 6.2.

"L'adhérence était meilleure que ce que j'attendais dans la descente. On a attaqué, oui. On essaie de gagner ce rallye," a déclaré le Belge à l'arrivée de la spéciale.

"Ce n'était pas une très bonne spéciale. Je ne pousse pas plus que ce que je sens," avouait pour sa part le septuple vainqueur de l'épreuve désormais troisième. Tandis que le leader Evans voyant son avance réduite d'un coup à 1.4 sur le pilote Hyundai reconnaissait que "Thierry a fait une très bonne épreuve. Ce n'était pas parfait pour nous."

Il reste trois spéciales à disputer d'ici à l'arrivée en début d'après-midi et le suspense reste entier. Un Belge va-t-il enfin remporter le Monte-Carlo?