Accueil Sports Omnisports Nina Derwael a savouré un court moment de détente Après s’être acclimatée en douceur, la Belge va entrer dans le village olympique ce lundi. © Belga Laurent Monbaillu, envoyé spécial à Tokyo

Après quatre jours d’acclimatation du côté de Mito, Nina Derwael et ses équipières Maellyse Brassart, Lisa Vaelen et Jutta Verkest vont rejoindre le Village olympique de Tokyo ce lundi. Une étape importante pour les trois filles qui découvrent les JO au Japon et risquent d’être un peu impressionnées mais aussi pour la candidate à l’or aux barres asymétriques....