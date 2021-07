JO de Tokyo : un athlète belge testé positif au Covid forfait

Grosse tuile pour le Team Belgium : Jelle Geens, un des deux triathlètes belges engagés ce lundi dans l’épreuve individuelle des JO 2021, est contraint à l’abandon. Et pour cause, il a été contaminé au Covid-19 et n’a pas été autorisé à rejoindre le Japon.

« Jelle Geens a été contaminé par le Covid-19 durant sa préparation pour les Jeux olympiques en Europe, détaille le COIB dans un communiqué officiel. Selon le playbook des Jeux, le voyage vers Tokyo n’est possible que si le voyageur n’a plus de symptôme depuis 14 jours et qu’il présente deux tests négatifs différents réalisés par des laboratoires accrédités par le Japon dans les 96h précédant le départ. Tenant compte de ces règles, Jelle Geens n’a pour le moment pas encore pu se rendre au Japon. Pour cette raison, il ne peut participer à la course individuelle de lundi. »

Point positif malgré tout, le triathlète ne présente plus de symptôme et a déjà eu un test négatif. Sa participation au relais mixte, dont l’épreuve se déroulera le samedi 31 juillet, n’est donc pas encore remise en cause.

« Si c’est possible, il devrait voyager vers Tokyo dans les prochains jours afin de participer au relais mixte des Jeux olympiques avec les Belgian Hammers, confirme le COIB. Il continue sa préparation en Europe avant son départ. »

En cas de forfait, Jelle Geens cèdera sa place dans le relais mixte à Noah Servais qui est déjà arrivé au camp d’entraînement de Mito entre-temps.