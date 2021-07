Les olympiens belges de Tokyo mis à l'honneur au Memorial Van Damme

"De nombreux médaillés olympiques de l'athlétisme brilleront de mille feux quelques semaines plus tard sur la piste du stade Roi Baudouin. Mais - et c'est devenu une bien agréable tradition - l'ensemble de la délégation belge et nos médaillés seront également invités et acclamés par le public belge", indique les organisateurs du Memorial Van Damme dans un communiqué.