Nina Sterckx repart sans médaille mais avec le record de Belgique: le résumé des résultats belges lors de la première journée des JO

Les principaux résultats belges.



LES BONNES NOTES

Nina Sterckx, 5e en haltérophilie en -49kg avec un record de Belgique

Nina Sterckx s'est classée 5e des moins de 49kg en haltérophilie aux Jeux Olympiques de Tokyo samedi dans la capitale japonaise, avec un nouveau record de Belgique.

La Gantoise, qui aura 19 ans lundi, a soulevé 81 kg (7e) à l'arraché (snatch) et 99kg à l'épaulé-jeté (jerk) pour un total de 180 kg. Le titre olympique est revenu à la Chinoise Zhihui Hou avec un total de 210 kg (94kg+116kg), record olympique. La médaille d'argent a été remportée par l'Indienne Chanu Saikhom Mirabai avec 202 kg (87kg+115kg). L'Indonésienne Windy Cantika Aisah, 3e, complète le podium avec 194 kg (84kg+110kg).

Nina Sterckx, qui semblait plutôt nerveuse, a manqué son premier essai à l'arraché à 81kg. Sa seconde tentative de suite après a été couronnée de succès. Son troisième essai, à 84kg, a été manqué, elle qui possède un record à 83 kg. Zhihui Hou a soulevé 94 kg, soit un record olympique. A l'épaulé-jeté, sa première barre de 99 kg ne lui a posé aucun souci battant son record de Belgique (93 kg), mais ses deux tentatives à 101 kg ont échoué, même si elle a demandé une analyse vidéo pour le troisième.

En pleurs, Nina Sterckx termine avec 180 kg, ce qui est tout de même son record de Belgique (ar: 176kg, le 18 octobre 2019 à Bucarest).

Les Red Lions ouvrent leur tournoi par un succès 1-3 contre les Pays-Bas

Les Red Lions, l'équipe nationale de hockey sur gazon, ont réussi leur entrée dans leur tournoi olympique samedi à Tokyo. La Belgique s'est imposée 1-3 pour sa première rencontre dans le groupe B. Un triplé d'Alexander Hendrickx (41e, 44e, 45e) a permis aux Lions de répondre au but d'ouverture de Jeroen Hertzberger (35e).

>> Le résumé de la rencontre

Tim Brys et Niels Van Zandweghe se qualifient pour les demi-finales en deux de couple

Tim Brys et Niels Van Zandweghe se sont qualifiés pour les demi-finales du deux de couple en aviron lors des Jeux Olympiques de Tokyo samedi. Le duo belge a terminé deuxième de sa série, évitant ainsi les repêchages.

Brys et Van Zandweghe ont signé un chrono de 6:26.51 et terminent à 0.77 secondes de la Norvège qui a remporté la série en 6:25.74. Les deux premiers de chaque série se qualifient pour les demi-finales. Les demi-finales sont programmées dimanche à 5h40 et 5h50 heure belge.



LES BILANS MITIGÉS

© belga

Jorre Verstraeten éliminé en huitièmes de finale en -60 kg

Jorre Verstraeten a été éliminé en huitièmes de finale du tournoi de judo des Jeux Olympiques de Tokyo en -60 kg samedi.

Après sa victoire contre l'Allemand Moritz Plafky, 29e mondial, au premier tour, Verstraeten affrontait le Japonais Naohisa Takato, N.4 mondial, en huitièmes de finale. Le Louvaniste a bien résisté face au triple champion du monde mais a finalement dû s'avouer vaincu à 14 secondes de la fin du temps réglementaire sur un ippon.

Sander Gillé et Joran Vliegen prennent la porte dès le premier tour en double

Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés au premier tour du double du tournoi de tennis des Jeux Olympiques de Tokyo samedi. La paire belge s'est inclinée 6-3, 7-6(5) en 1h53 face aux Néerlandais Wesley Koolhof et Jean-Julien Rojer, têtes de série N.8.

Elise Mertens et Alison van Uytvanck sont également alignées en double dames samedi. En troisième rotation sur le court N.9, la paire belge affrontera les Espagnoles Garbine Muguruza et Carla Suarez Navarro.

Jessie Kaps éliminée dès les qualifications au tir à la carabine à 10 mètres

Jessie Kaps a été éliminée dès les qualifications du tir à la carabine à air à 10 mètres lors des Jeux Olympiques de Tokyo samedi. La tireuse de Westende s'est classée 27e des qualifications dont seul le top 8 se qualifiait pour la finale.

Kaps, 23 ans, a totalisé 623.4 points après six séries de dix tirs chacune. Avec une moyenne de 10.390 points, la native de Tongres n'a pas réussi à atteindre la finale prévue samedi à 3h45 heure belge.