Tennis: Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés dès le premier tour en double

Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés au premier tour du double du tournoi de tennis des Jeux Olympiques de Tokyo samedi. La paire belge s’est inclinée 6-3, 7-6(5) en 1h53 face aux Néerlandais Wesley Koolhof et Jean-Julien Rojer, têtes de série N.8.



Elise Mertens et Alison van Uytvanck sont également alignées en double dames samedi. En troisième rotation sur le court N.9, la paire belge affrontera les Espagnoles Garbine Muguruza et Carla Suarez Navarro.