Un rameur néerlandais parmi 17 nouveaux cas de coronavirus recensés aux JO

Parmi les dix-sept nouveaux cas, on recense quatorze employés, deux officiels et un athlète. Finn Florijn, 21 ans, a été testé positif au coronavirus. Il avait terminé 4e sur six dans sa série en skiff, et devait aller en repêchages, mais il est obligé de renoncer.

C'est le troisième cas dans les rangs néerlandais avec Reshmie Oogink (taekwondo) et Candy Jacobs (skateboard). Une partie du staff de l'équipe de France de basket (mais a priori pas le coach Vincent Collet) a été considérée comme potentiels cas contacts par les autorités japonaises à la suite du test positif d'un passager lors du vol aller vers le Japon, effectué le 14 juillet, a annoncé le Comité Olympique français.

La France doit jouer face aux Etats-Unis dimanche et le Comité olympique français a assuré que tous les tests des joueurs étaient pour l'instant revenus négatifs. Au total, 123 cas de coronavirus liés aux Jeux Olympiques ont été recensés depuis le 1er juillet. Vendredi lors de la cérémonie d'ouverture, des athlètes, dont la majorité du Kyrgyzstan et du Tadjikistan, n'ont pas respecté le code de conduite destiné aux athlètes en ne portant pas de masque.