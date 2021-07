Basket 3X3: la Belgique bat la Russie avant de s'incliner contre une Serbie injouable

Face à une équipe serbe expérimentée et encore invaincue dans le tournoi, les Lions se battaient sur chaque ballon en défense et provoquaient des fautes en attaque. En fin de match, la Serbie, sous l'impulsion de Dusan Domovic, auteur de 13 points, faisait la différence pou s'imposer 14-21.

Côté belge, Rafael Bogaerts termine meilleur marqueur avec 6 points, Nick Celis a ajouté 4 points et Thibaut Vervoort et Thierry Marien 2. Plus tôt dimanche, les 3x3 Lions avaient décroché leur deuxième victoire dans le tournoi en battant la Russie 21-16. Samedi, ils avaient battu la Lettonie 21-20 et perdu contre le Japon 16-18. La Belgique termine sa deuxième journée de compétition avec un bilan de deux victoires et deux défaites.

Deux matches sont encore au programme lundi contre la Chine (4h35 heure belge) et les Pays-Bas (11h40 heure belge). Mardi, la Belgique jouera son dernier match contre la Pologne à 7h40 heure belge. Huit nations disputent le premier tournoi de 3x3 de l'histoire des JO et chaque équipe joue sept rencontres. Les deux premiers sont qualifiés pour les demi-finales tandis que les équipes classées de la 3e à la 6e place joueront un quart de finale. Les deux derniers sont éliminés.