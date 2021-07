Fanny Lecluyse éliminée en série du 100 mètres brasse

Fanny Lecluyse a été éliminée en séries du 100m brasse des Jeux Olympiques, dimanche, au Centre aquatique de Tokyo. Lecluyse a réalisé le 17e chrono de l'ensemble des engagées en 1:07.93, à près d'une seconde de son record de Belgique (1:06.97), se classant cinquième de sa série.

Les seize nageurs les plus rapides des séries se qualifient pour les demi-finales, programmées lundi. La 16e et dernière qualifiée, l'Allemande Anna Elendt, qui figurait dans la série de Lecluyse, a nagé en 1:06.96. La plus rapide des séries, la Sud-Africaine Tatjana Schoenmaker a établi un nouveau record olympique en 1:04.82, effaçant des tablettes l'Américaine Lilly King (1:04.93). Lecluyse, 29 ans, dispute ses troisièmes Jeux. Tant à Londres en 2012 (19e du 200m brasse) qu'à Rio de Janeiro en 2016 (17e du 200m brasse, 27e du 100m brasse) elle avait été éliminée en séries. Cette année, la nageuse des Dauphins Mouscronnois peut viser une finale sur 200m brasse après avoir terminé 7e des Mondiaux de Gwangju en 2019.