Un cycliste en quarantaine à Tokyo dénonce: "L'hôtel pour les personnes contaminées est quasi une prison"

Annemiek van Vleuten, 2e, lève les bras en pensant avoir gagné la course en ligne dames

Cela restera sans doute comme une image des Jeux de Tokyo: pensant avoir course gagnée, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten a levé les bras au ciel en franchissant la ligne d'arrivée de la course en ligne dames des Jeux de Tokyo, alors qu'elle terminait 2e à plus d'une minute de l'Autrichienne Anna Kiesenhofer, sacrée championne olympique après un raid solitaire d'une quarantaine de kilomètres.