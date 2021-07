L'improbable raison qui a poussé van der Poel à la chute

Mathieu van der Poel a été admis à l'hôpital après sa chute lundi lors de l'épreuve olympique de mountainbike au Japon. Van der Poel se plaignait de la hanche notamment. Le Néerlandais visait l'or dans cette épreuve de VTT, mais il a lourdement chuté dans le premier tour. Il a fini par abandonner à deux tours de l'arrivée.

En el tramo del Sakura Drop, Van der Poel sufre una dura caída donde se le nota bastante adolorido. #JuegosOlimpicos #MountainBike #Tokyo2020 pic.twitter.com/oB4V65UY2F — Santiago (@Santiag01154490) July 26, 2021





Sur les réseaux sociaux, le coureur néerlandais a expliqué les raisons de sa chute. Une planche en bois aidant à la descente et qui était présente lors de la séance de reconnaissance ne l'était plus en course. Ce qui a surpris le Néerlandais et a précipité l'accident. "Je n’étais pas au courant. Cette planche était là pendant la reconnaissance. J’ai seulement appris qu’elle avait été enlevée lors de l’épreuve test", a-t-il expliqué.

Une communication assez surprenante étant donné qu'il est le seul à avoir été "piégé" à cet endroit. Du côté des organisateurs, on n'a pas encore réagi à cette sortie. Mais il s'agirait bien d'une erreur de préparation de la part de van der Poel. En effet, son compatriote Milan Vader, qui concourait également, a expliqué avoir parlé avec lui de cette planche: "Je lui ai dit que la planche serait retirée", raconte Milan Vader. "Je pense que Mathieu voulait rouler dessus au lieu de sauter, mais il aurait dû le savoir. Cela avait été discuté."