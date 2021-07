Accueil Sports Omnisports Matthias Casse, l’une de nos meilleures chances de médaille… d’or: “Je prépare ces Jeux depuis Rio 2016” Après avoir assisté au bronze olympique de Dirk Van Tichelt à Rio, Matthias Casse, le sparring-partner devenu champion du monde, rêve de réussir mieux à Tokyo. © BELGA Alan Marchal

En temps normal, évoquer des retrouvailles entre Dirk Van Tichelt et Matthias Casse serait un bien grand mot. Et pour cause, depuis six ans, les deux hommes se côtoient de près sur les tatamis. "Mais avec le Covid la situation a pas mal changé", déplore l’Ours de Brecht, désormais coach des jeunes élites néerlandophones. Aujourd’hui obligés d’évoluer dans des bulles à part, y compris sur les tatamis...