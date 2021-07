Une chance de médaille belge a eu chaud, surprises en natation: tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette nuit à Tokyo

G. Co.

Les Belges ont alterné le bon et le moins bon en ce début de journée.

Côté belge

La première épreuve de la journée (de la nuit en Belgique !) était le triathlon féminin avec deux de nos représentantes, Claire Michel et Valérie Barthélémy qui ont connu des fortunes diverses. Blessée au mollet pendant la course à pied, Michel a malgré tout terminé l'épreuve à la 34e place, tandis que Barthélémy a obtenu son meilleur résultat aux JO avec une 10e place. Le titre olympique est revenu à la Bermudéenne Flora Duffy.

La blessure de Claire Michel laissait craindre un forfait pour le relais mixte de samedi mais finalement, plus de peur que de mal pour la Belge qui devrait pouvoir tenir sa place. Les bonnes nouvelles s'accumulent donc puisque Jelle Geens est arrivé à Tokyo et Marten Van Riel et Valérie Barthélémy ont montré leur grande forme en individuel.

Numéro un mondial et grand favori en moins de 81 kg, Matthias Casse n'a pas tremblé pour son entrée en compétition. Lors de son premier combat, le Belge était opposé au Portoricain Adrian Pur Gandia. Mais tout n'a pas été simple pour Casse, qui s'en est sorti au Golden Score après 29 secondes.

Un peu plus tard dans la nuit, le Belge a également été poussé au Golden Score, en huitièmes de finale face au Suédois Robin Pacek. Casse a validé son ticket pour les quarts sur un ippon après 3'11" dans le temps supplémentaire après un combat équilibré

En Laser Radial, Emma Plasschaert a pris la 6e place de la 5e régate ce mardi matin . La Belge est remontée en huitième position avec 35 points.

Louis Croenen s'est quant à lui fait sortir en demi-finale du 200m papillon. L'Anversois a terminé 8e et dernier de sa série dominée par le Sud-africain Chad Le Clos. Pas de seconde finale olympique donc pour le Belge. Cette dernière se disputera la nuit prochaine.

Côté international

S'il n'y a pas eu de miracle pour notre compatriote, c'est en natation que l'on a eu les surprises de la nuit. En finale du 100m dos hommes, c'est le Russe Evgeny Rylov qui s'est imposé devant son compatriote et grand favori Klmient Kolesnikov. L'Américain Ryan Murphy, tenant du titre n'a pris que la 3e place.

Surprises toujours en natation, puisque c'est la toute jeune américaine Lydia Jacoby (17 ans à peine !) qui a décroché l'or olympique sur 100m brasse devant la sud-africaine Tatjana Schoenmaker. La grande favorite Lilly King, détentrice du record du monde, n'a pris que la 3e place.

En basket, l'Équipe de France féminine a loupé son entrée en matière face au Japon. Les Bleues n'ont jamais vraiment été dans la rencontre et se sont finalement inclinées 74-70 dans leur premier match de poule. Elles défieront le Nigéria et les États-Unis dans leurs deux rencontres suivantes. On espère meilleure fortune pour nos Belgian Cats qui entrent en scène face à l'Australie sur le coup de 10h20.

En tennis, la numéro deux mondiale Naomi Osaka a été battue en huitième de finale par la Russe Marketa Vondrousova (WTA 42), 6-1 et 6-4. Fin de parcours donc pour celle qui avait allumé la vasque olympique vendredi dernier.