Après les critiques des joueurs, le début des matchs de tennis décalés de quatre heures

Les matchs de tennis disputés dans le cadre des Jeux Olympiques de Tokyo commenceront plus tard, à 15h00 heure locale au lieu de 11h00 (8h00 et 4h en Belgique), à partir de jeudi, a annoncé mercredi la Fédération internationale de tennis (ITF).

Dans un communiqué, l'ITF explique que cette décision a été prise "après une large consultation" avec les différentes parties prenantes et "dans l'esprit de toujours garder les meilleurs intérêts de la santé et du bien-être des joueurs au premier plan".

L'ITF indique que cette décision de commencer à partir de jeudi est possible "en raison des résultats des matchs d'aujourd'hui dans les cinq compétitions au programme et de la taille du terrain, et est conçue pour préserver la santé des joueurs". La Fédération précise que, selon la politique en place à Tokyo, "des modifications du jeu sont possibles lorsque l''indice de température au thermomètre-globe mouillé (WGBT) atteint le seuil des 30,1 degrés celsius."

Depuis le début du tournoi olympique, plusieurs joueurs se sont plaints des conditions climatiques extrêmes, avec des températures et un taux d'humidité élevés. Durant son huitième de finale contre Fabio Fognini, mercredi, Daniil Medvedev, en grande difficulté physique et titubant sur le court, a répondu à l'arbitre, qui lui demandait s'il se sentait bien: "Je peux finir le match, mais je peux mourir. Si je meurs, qui en assumera la responsabilité ?"

Toujours mercredi, l'Espagnole Paula Badosa a abandonné en quarts de finale contre la Tchèque Marketa Vondrousova à la suite d'un malaise dû à la chaleur. L'Espagnole a quitté le terrain en chaise roulante.