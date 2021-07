Pourquoi attribue-t-on deux médailles de bronze dans les sports de combat?

Aux Jeux de Tokyo, judo, taekwondo, karaté, boxe et lutte offrent quatre médailles olympiques, au lieu de trois dans tous les autres sports…

Côte-à-côte sur le podium des -81 kg en judo, Saeied Mollaei, Takanori Nagase, Shamil Borchashvili et Matthias Casse ont posé pour les photographes. Et oui, ils étaient quatre médaillés ! Le Japonais s’est paré d’or, battant en finale le Mongol qui s’est offert l’argent. L’Autrichien et le Belge ont, eux, chacun décroché le bronze… Mais pourquoi le judo attribue-t-il deux médailles de bronze ?

Cette particularité a un lien avec le système de repêchages instauré depuis la création, en 1956, des compétitions internationales, qui a évolué au fil du temps, mais qui est conservé pour l’équité. Lors du tirage au sort des combats, les judokas sont versés dans deux tableaux à élimination directe, dont les finalistes se disputent les médailles d’or et d’argent.

Mais, à partir des quarts de finale, le judo a adopté un système de repêchages permettant aux quatre combattants éliminés de s’affronter et, en cas de victoire, de retrouver, pour le bronze, les perdants des demi-finales. Ce mode de fonctionnement favorise une compétition plus juste.

Mais le judo n’est pas le seul sport de combat à avoir imaginé ce principe de double médaille de bronze. Il existe également en taekwondo, en karaté, en boxe et aussi en lutte ! Et ce, avec des modalités parfois différentes dans l’attribution de ces deux médailles de bronze.

Ainsi, en taekwondo, tous les combattants ayant perdu, à n’importe quel stade de la compétition, face à l’un des deux finalistes disputent les repêchages, au terme desquels les rescapés retrouvent également les demi-finalistes malheureux dans le combat pour le bronze. Ce format de compétition existe également en karaté.

En revanche, la boxe ne prévoit pas le système de repêchages. S’il y a une finale pour la médaille d’or entre les deux vainqueurs des demis, leurs vaincus se voient automatiquement attribuer le bronze.

Pour tous ces sports de combat (et pas seulement aux Jeux !), il y a donc bel et bien quatre médaillés, à savoir : 1 d’or, 1 d’argent et… 2 de bronze !