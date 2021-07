BMX: Elke Vanhoof se qualifie pour les demi-finales

Elke Vanhoof s’est qualifiée pour les demi-finales du BMX dames, jeudi aux Jeux Olympiques de Tokyo.

La Campinoise a terminé 4e de son quart de finale après trois runs au Parc sports urbains d’Ariake. Elle a fini 4e de sa 1e course, 5e de la 2e et 3e de la 3e.

Les quatre premières de chaque demi-finale sont qualifiées pour les demi-finales. Elke Vanhoof s’est classée 4e avec 12 points après trois runs derrière la Colombienne Mariana Pajon (3 pts), la Danoise Simone Christensen (7 pts) et la Néerlandaise Merel Smulders (10 pts).

Les demi-finales auront lieu vendredi (3h15 heure belge).

Elke Vanhoof en demi-finales: "Une médaille serait un miracle"

"Je ne m'y attendais plus", a déclaré Elke Vanhoof. "J'étais un peu à la traîne dans les deux premiers runs. Je n'aurais eu aucune chance si cela avait aussi été le cas dans le 3e. Mais j'ai tout donné, j'ai essayé de prendre le meilleur départ possible et ça a payé".

Les demi-finales et la finale auront lieu vendredi matin. Elke Vanhoof, dont la préparation a été perturbée par une blessure au pied, reste réaliste. "Ma 3e manche me donne confiance pour demain mais honnêtement, si je roule comme dans mes deux premiers runs aujourd'hui, je ne pourrai rien faire. Ce serait un miracle si je décrochais une médaille ici, mais je vais essayer".