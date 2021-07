Accueil Sports Omnisports "Même quand c’est difficile, les Tornados surprennent" Dylan Borlée a tout fait pour aider au mieux les collectifs belges à Tokyo. © BELGA Laurent Monbaillu, à Tokyo

Pas plus que les autres relayeurs, Dylan Borlée ne regrette de s’être enfin établi au Village olympique en ce milieu de semaine. "On commençait à trouver le temps long à Mito", reconnaît le cadet des frères. "Ce n’était certes pas une prison, on était très...