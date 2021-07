Un carton, un objectif atteint, des déceptions et le Covid qui frappe encore: tout ce qu'il ne fallait pas rater cette nuit à Tokyo

Côté belge

A l'international

Les Red Lions ont réussi un nouveau festival offensif face au Canada, ce jeudi, et filent vers la première place de leur groupe.En golf, Thomas Pieters s'est offert un excellent départ tandis que Thomas Detry s'est montré plus timide. Il reste trois journées de compétition.En natation,a atteint son objectif en se qualifiant pour la finale du 200 mètres brasse ! Notre nageuse a réussi le huitième temps des demi-finales et disputera sa finale ce vendredi, à 3h41.En BMX,s'est hissée en demi-finales, qu'elle disputera ce vendredi à 3h15.C'est tout pour les bonnes nouvelles. La suite ? Des déceptions. Une grande, notamment, du côté de. Le judoka bruxellois, qui pouvait nourrir un petit espoir de médaille, a été éliminé par le double champion du monde Jorge Fonseca dès le deuxième tour de son tournoi.Autre espoir de médaille envolé: celui des Belgian Sharks, en aviron.ont dû se contenter de la 5e place dans leur finale en deux de couple poids légers.Enfin, signalons la 14e place dedans sa 7e régate, ce jeudi matin. On parle évidemment de voile. L'Ostendais est désormais 28e du général.Terrible désillusion pour. Le champion du monde de saut à la perche sera privé de JO après un test positif au Covid.Du côté de la natation, c'est l'Américainqui a remporté la course reine: le 100 mètres nage libre. Son compatriote Robert Finke a fait aussi bien en dominant le 800 mètres tandis que l'Australien Stubblety-Cook a raflé la médaille d'or sur 200 mètres brasse. Chez les femmes, la Chinoise Zhang Yufei est championne olympique du 200 mètres papllon.