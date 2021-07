Le relais belge qualifié pour la finale du 4x400m mixte avec un nouveau record de Belgique

Notre quatuor a terminé à la première place de la première série après la disqualification des États-Unis et de la République dominicaine.

Le relais du 400m mixte belge s'est qualifié à la place pour la finale de ce nouveau relais olympique . Notre quatuor, composé d'Alexander Doom, Imke Vervaet, Camille Laus et Jonathan Borlée a réalisé un nouveau record de Belgique pour le 4x400m mixte en 3:12:75.

Après deux relais, la Belgique passe en 5e position alors que le témoin est passé dans les mains de Camille Laus qui a réussi à grappiler une place avant de transmettre à Jonathan Borlée qui également gagné une place pour qualifier notre relais en troisième position. Mais quelques instants plus tard, les relais américains et dominicains ont été disqualifiés, faisant remonter les Belges à la première place de sa série devant l'Irlande et l'Allemagne.

Dans la seconde demi-finale, la Pologne s'est offert le record d'Europe pour se qualifier au même titre que les Pays-Bas et la Jamaïque. La Grande-Bretagne et l'Irlande ont été repêchées au temps.

La Belgique participera donc à la finale avec le 5e temps des engagés. Une finale dans laquelle on ne retrouvera donc pas les États-Unis et la République dominicaine mais aussi de l'Italie, championne du monde en titre de la discipline.