Les Belgian Cats poursuivent leur sans-faute en battant Porto Rico

Les Belgian Cats ont battu Porto-Rico 87-52 (mi-temps: 43-24) dans leur 2e match tournoi de basket féminin des Jeux Olympiques de Tokyo, vendredi à la Super Arena de Saitama.

Emma Meesseman a été la plus prolifique sous les anneaux avec 26 points (15 rebonds et 6 assists). Hanne Mestdagh a marqué 18 points, Kim Mestdagh en a pris 15 à son compte. La Belgique avait débuté son tournoi par un exploit face à l'Australie, vice-championne du monde, que les Belgian Cats avaient battue 70-85 mardi. Avec deux victoires, la Belgique est en tête du groupe C.

L'autre match de la poule programmé vendredi opposera la Chine à l'Australie à 21h locales (14h heure belge). La Chine avait dominé Porto-Rico 97-55 mardi. Les Belgian Cats joueront leur dernier match de poule lundi face à la Chine (10h20). Les deux premiers de chacun des trois groupes ainsi que les deux meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les quarts de finale, déterminés par un tirage au sort. Les trois premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur deuxième y seront têtes de série. C'est la première fois que la Belgique participe au tournoi olympique de basket féminin. Les Belgian Cats restent sur une médaille de bronze conquise à l'Euro à Valence le 27 juin dernier, la deuxième après la 3e place conquise à l'Euro 2017 à Prague. Les Belges avaient pris la 4e place de la Coupe du monde 2018 à Tenerife.