Les Red Lions, déjà assurés de la première place du groupe, concèdent le nul face à la Grande-Bretagne

Menés par deux fois au score, les Red Lions ont finalement arraché le match nul contre la Grande-Bretagne. D'ailleurs, la fin de match a donné lieu à cinq minutes de balle "gelée" par les Red Lions, alors que les Britanniques n'attaquaient plus. Ce nul leur permet en effet d'éviter l'Australie en quart de finale.



Quant à la Belgique, elle a surtout perdu Hendrickx et Wegnez sur blessures et a probablement voulu s'offrir un peu de répit en fin de match. Les deux joueurs devraient être aptes, dimanche. Rappelons que Hendrickx est actuellement le meilleur buteur du tournoi.



Les affiches des quarts de finale:



Australie-Pays-Bas

Inde-Grande Bretagne

Argentine-Allemagne

Espagne-Belgique (dimanche à 14h)



Sans surprise, la Nouvelle-Zélande, le Japon, l'Afrique du Sud et le Canada sont les quatre équipes éliminées du tournoi.