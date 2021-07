Pas de 3e titre olympique consécutif pour Teddy Riner

Tremblement de terre au Nippon Budokan : Teddy Riner ne sera pas champion olympique à Tokyo. En lice pour un troisième sacre consécutif, le judoka français a en effet été éliminé en quarts de finale de la compétition par le N°1 mondial, le Russe Tamerlan Bashaev.

Défait aux prolongations d’un combat très serré, le double champion olympique a été surpris en voulant contrer son adversaire.

D’ores et déjà privé d’un troisième olympique d’affilée, le Guadeloupéen n’égalera donc pas le record historique du Japonais Tadahiro Nomura, seul judoka à avoir remporté trois lauriers consécutifs (1996, 2000 et 2004).

Après plus de 150 combats sans défaite, c’est la troisième fois en l’espace d’un an et demi que Teddy Riner s’incline en compétition. En février 2020, il s’était incliné au Grand Chelem de Paris face au Japonais Kokoro Kageura. Et en octobre de la même, il avait subi la loi de Joseph Terhec lors des championnats de France par équipes.

Reste que l’ogre du judo mondial n’a pas encore tout perdu, ce vendredi. Renvoyé en repêchages, il peut encore rêver d’une deuxième médaille de bronze, après celle décrochée en 2008 à Pékin.