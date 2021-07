Vingt-sept nouveaux cas de Covid-19 liés aux Jeux diagnostiqués vendredi

Le Premier ministre Yoshihide Suga devrait ajouter aux préfectures qui sont déjà en état d'urgence, comme Tokyo et Okinawa, celles de Chiba, Kanagawa, Saitama et Osaka. L'urgence déclarée dans un premier temps pour la capitale Tokyo et Okinawa jusqu'au 22 août va de surcroît être prolongée jusqu'à la fin du mois. Ce qui signifie que les jeux paralympiques, qui commencent le 24 août, seront aussi concernés par les restrictions sanitaires. La décision doit être confirmée dans l'après midi par une task force.