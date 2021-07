Isaura Maenhaut et Anouk Geurts se classent 9e de la 12e et dernière régate en 49er FX

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont décroché la 9e place de la 12e et dernière régate en 49er FX des compétitions de voile des Jeux Olympiques de Tokyo, samedi sur le plan d'eau de Kamakura. Au classement général, la paire belge termine à la 14e place. Maenhaut et Geurts, déjà éliminées de la course aux médailles, totalisent 122 points, à 25 points de la 10e place, la dernière qualificative pour la course aux médailles.

Les Brésiliennes Martine Grael et Kahena Kunze occupent la tête du classement avec 70 points devant les Néerlandaises Annemiek Bekkering/Anette Duetz (71) et les Allemandes Tina Lutz et Susann Beucke (73).

La course aux médailles est prévue lundi à 8h30 heure belge. Elle rassemblera les dix meilleurs et les points y seront doublés.