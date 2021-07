Records du monde, record de Belgique, nouveau forfait: tout ce qu'il ne fallait pas louper cette nuit à Tokyo

Côté belge

Tout d'abord, en triathlon, notre relais mixte, composé de Claire Michel, Valerie Barthelemy, Marten Van Riel et Jelle Geens, a pris la 5e place dans cette nouvelle discipline olympique. Le titre est revenu à la Grande-Bretagne devant les États-Unis et la France. Un beau résultat quand on connaît les mésaventures de Jelle Geens avec son double test positif au covid et l'élongation de Claire Michel lors de l'épreuve individuelle.

En athlétisme, quelques heures après la qualification de notre relais belge pour la finale du 4x400m mixte (finale ce samedi à 14h35), le bilan de la nuit est globablement bon pour nos compatriotes. Si Hanne Claes n'a pas franchi le cap du premier tour en 400m haies, c'est bien le cas de Paulien Couckuyt, qui s'est qualifiée à la place en prenant la 3e place de la 2e série. Pour ses débuts olympiques, Couckuyt s'est même offerte un nouveau record de Belgique.

Qualification également pour Eliott Crestan sur 800m. Le Namurois a été solide en séries, prenant la 2e place lui permettant de se qualifier pour les demi-finales. Sur 100m haies, Anne Zagré s'est également qualifiée pour les demies en prenant la 3e place de sa série après avoir réalisé son meilleur chrono de la saison en séries.

Ben Broeders n'a lui pas franchi le cap des qualifications en saut à la perche ne parvenant pas à franchir la barre de 5m75 alors qu'il fallait sauter 5m80 pour se hisser en finale.

À l'international

Après avoir renoncé aux finales du concours par équipes et du concours individuel, Simone Biles ne participera pas non plus aux finales par agrès ce dimanche en gymnastique.

En natation, le relais mixte britannique s'est offert la médaille d'or et un nouveau record du monde dans le 4x100m quatre nages. Le relais, composé de Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy et Anna Hopkin a réalisé un temps de 3'37"58. Record du monde également pour Caeleb Dressel sur 100m papillon. L'Américain a remporté sa 3e médaille d'or des JO de Tokyo.

Sur 800m, l'Américaine Katie Ledecky a remporté le 7e titre olympique de sa carrière, tandis que l'Australienne Kylie McKeown a décroché sa 2e médaille d'or à Tokyo sur le 200m dos.

Enfin, la finale féminine du rugby à VII opposera la Nouvelle-Zélande à la France. Chez les messieurs le titre était revenu aux Fidji après leur victoire face aux All Blacks.