Triathlon : La Belgique 5e du relais mixte à Tokyo !

Le titre est revenu à la Grande-Bretagne, devant les États-Unis et la France…

Après les excellentes prestations individuelles de Marten Van Riel (4e) et de Valerie Barthelemy (10e), le relais mixte belge s’est classé 5e ce samedi, à Tokyo. Le titre olympique est revenu à la Grande-Bretagne qui a mené l’épreuve de bout en bout. Avec 300 m de natation, 7 km à vélo et 2 km à pied à prester pour quatre triathlètes, deux femmes et deux hommes en alternance, la compétition fut passionnante pour les places sur le podium.

Lancés par Claire Michel, les Belgian Hammers ont signé une superbe prestation, Jelle Geens n’étant devancé qu’au sprint par le Néerlandais pour la quatrième place. Le sélectionneur fédéral avait donc décidé d’accorder sa confiance à Claire pour démarrer et la Bruxelloise a répondu à l’attente, sortant de l’eau en 11e position, à 13 secondes de la tête. Après le vélo, Claire Michel était remontée à la 9e place, à 33 secondes d’un duo composé de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Finalement, ce fut en 7e position, à 36 secondes, que Claire céda le relais à Marten Van Riel, chargé de combler cet écart.

Malheureusement, à l’avant, quatre nations s’étaient regroupées avec la Grande-Bretagne et des États-Unis toujours, mais aussi l’Allemagne et les Pays-Bas, ce qui rendit la tâche de l’Anversois beaucoup plus délicate. Il n’empêche, Marten donna le meilleur de lui-même à vélo, pointant en 5e position, à 26 secondes des leaders après les 7 km. Un effort qu’il paya un peu lors du deuxième tour d’1 km à pied, où il fut lâché par le Français Coninx, frappant dans la main de Valerie Barthelemy à la 6e place, à 39 secondes.

Excellente nageuse, Valerie revint dans un groupe de chasse avec l’Allemagne, les Pays-Bas et la France alors que la Grande-Bretagne lâchait les États-Unis. Classée 6e après la natation, à 33 secondes des Britanniques, Valerie Barthelemy s’accrocha à vélo et à pied pour céder le témoin à Jelle Geens en 5e position, à 53 secondes de la tête, encore et toujours avec les Allemands et les Néerlandais.

Revanchard après sa mésaventure due au Covid-19, Jelle plongea avec rage dans les eaux de la baie de Tokyo. Devant, Alex Yee, pour la Grande-Bretagne, précédait Morgan Pearson, pour les États-Unis. Mais les deux hommes devaient accepter le retour du Français Vincent Luis. Sortant de l’eau en 5e position, à 56 secondes de la tête, Jelle Geens savait qu’il devrait sortir le très grand jeu pour espérer décrocher une médaille.

Mais le Limbourgeois ne parvint pas à combler son retard à vélo, bouclant les 7 km à la… 4e place, à 47 secondes de la Grande-Bretagne, victorieuse en 1h23’41, devant les États-Unis, à 0’14, et la France, à 0’23. Et Jelle but le calice jusqu’à la lie quand il fut dépassé par le Néerlandais (5e, à 0’53).

Les Belgian Hammers n’avaient pas connu une fin de préparation idéale en vue de cette nouvelle épreuve.

D’abord, il y eut le double test positif au Covid-19 de Jelle Geens il y a environ quatre semaines alors que le Limbourgeois était à Gérone où il s’entraîne habituellement avec Marten Van Riel et le groupe de Joel Filliol, parmi lequel on retrouve également Vincent Luis. Une positivité qui empêcha Jelle de prendre l’avion pour le Japon et le priva de l’épreuve individuelle, lundi.

Puis, il y eut l'élongation au mollet gauche encourue par Claire Michel pendant la course féminine, mardi. Une blessure qui laissa planer un doute jusqu’à la dernière minute sur les chances belges, à peine compensé par les excellentes prestations individuelles de Marten Van Riel (4e) et Valerie Barthelemy (10e). Il n’empêche, les Belgian Hammers n’ont pas démérité lors de ces Jeux de Tokyo.