Cynthia Bolingo forfait pour la fin des JO !

Le COIB et Belgian Athletics ont officialisé la mauvaise nouvelle, ce dimanche en fin de matinée: Cynthia Bolingo, qui a déjà loupé le relais 4x400 mixte, ne défendra pas ses chances en individuel.



"Hier soir, lors de l'échauffement pour la finale du relais mixte 4x400m, à laquelle Cynthia aurait dû prendre part, il est apparu qu'elle n'avait pas récupéré suffisamment d'une blessure encourue lors du stage préparatoire à Mito. En concertation avec l'équipe médicale et son entourage et après des examens ce matin, le forfait a été décidé pour les Jeux", précise le communiqué.



La coach de Cynthia Bolingo, Carole Bam, regrette évidemment ce forfait: "Elle a tout fait pour être prête pour le début des Jeux. Malheureusement il semble que le temps imparti était trop court pour que Cynthia soit prête pour les compétitions olympiques. Elle va maintenant prendre le temps nécessaire pour se remettre de sa blessure."